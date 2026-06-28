Formula 3, Feature Race a Stromsted. Ugochukwu sempre leader del campionato

Feature Race in Austria vinta da Stromsted davanti a Ugochukwu e Slater, con due Trident a podio. Ugochukwu (Campos) rimane leader del campionato con 78 punti, davanti a Slater (Trident) con 62. Oggi il GP di F1 alle 15: live su Sky e in streaming su NOW

La Formula 3 di congeda dall'Austria con la vittoria di Stromsted e del team Trident nella Feature Race. Sul podio salgono anche Ugochukwu (Campos), che resta leader del campionato, e Slater (Trident).

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Dalla settima si lancia Del Pino (VAR). Mentre ancora una volta è costretto a partire dal fondo Badoer (Rodin). Allo spegnimento dei semafori è lotta senza quartiere per la conquista della migliore posizione per l’ingresso in curva 1. A prendere il comando della corsa è Ugochukwu. In fondo al gruppo contatto Gladysz-David Ed è subito Safety Car. Mentre Rivera precipita ventottesimo dopo un testa coda, probabilmente toccato proprio da Gladysz, a sua volta tamponato. Al quarto giro riparte la gara. Stromsted attacca e sorpassa Yamakoshi. Al quinto giro bandiera gialla per un contatto Shin-Barrichello. Virtual Safety Car. Restart al settimo giro. Ugochukwu è leader, Slater vola in seconda posizione, Stromsted perde tre piazze. Al nono giro Slater conquista la testa della gara. Stromsted torna quarto.