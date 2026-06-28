Formula 3, Feature Race a Stromsted. Ugochukwu sempre leader del campionato

Formula 3, Feature Race a Stromsted. Ugochukwu sempre leader del campionatoSPIELBERG FOTO da @Formula3 - X
Feature Race in Austria vinta da Stromsted davanti a Ugochukwu e Slater, con due Trident a podio. Ugochukwu (Campos) rimane leader del campionato con 78 punti, davanti a Slater (Trident) con 62. Oggi il GP di F1 alle 15: live su Sky e in streaming su NOW
La Formula 3 di congeda dall'Austria con la vittoria di Stromsted e del team Trident nella Feature Race. Sul podio salgono anche Ugochukwu (Campos), che resta leader del campionato, e Slater (Trident).
Archiviati la gara Sprint ed Ernesto Rivera quale settimo vincitore stagionale (Campos), le monoposto tornano sul tracciato di Spielberg per la prova conclusiva del fine settimana rispettando l’ordine cronometrico derivato dalle qualifiche del venerdì. In prima fila si schiera il giapponese del team VAR Yamakoshi, autore della pole position, con accanto il leader del campionato Ugochukwu (Campos), ieri nono. Il suo più diretto avversario in classifica, il compagno di scuderia Nael, scatta solo dalla dodicesima fila.
Dalla settima si lancia Del Pino (VAR). Mentre ancora una volta è costretto a partire dal fondo Badoer (Rodin). Allo spegnimento dei semafori è lotta senza quartiere per la conquista della migliore posizione per l’ingresso in curva 1. A prendere il comando della corsa è Ugochukwu. In fondo al gruppo contatto Gladysz-David Ed è subito Safety Car. Mentre Rivera precipita ventottesimo dopo un testa coda, probabilmente toccato proprio da Gladysz, a sua volta tamponato. Al quarto giro riparte la gara. Stromsted attacca e sorpassa Yamakoshi. Al quinto giro bandiera gialla per un contatto Shin-Barrichello. Virtual Safety Car. Restart al settimo giro. Ugochukwu è leader, Slater vola in seconda posizione, Stromsted perde tre piazze. Al nono giro Slater conquista la testa della gara. Stromsted torna quarto.
All’undicesimo giro arriva una penalizzazione di 5” ai danni di Colnaghi. Intanto Yamakoshi forza in sorpasso e conquista la seconda posizione. Al diciottesimo passaggio anche McLaughlin viene penalizzato di 5”, poco dopo Ugochukwu passa in seconda posizione. Anche Birombhakdi ruceve 5” di penalità. Al ventunesimo giro sono in cinque a battagliare per la prima posizione. Alla ventiduesima tornata Ugochukwu passa in testa. Alla ventitreesima Slater e Stromsted passano a condurre. Il giro dopo è Stromsted a diventare leader. Al ventiseiesimo ancora secondo Ugochukwu.
Sul traguardo piomba davanti a tutti Stromsted , davanti a Ugochukwu, Slater, con due Trident a podio. Quarto un Clerot di rimonta ed eccellente nono posto di Nicola Lacorte che partiva diciassettesimo. Probabilmente la Direzione Corse rivedrà qualche azione e qualche contatto e potrebbe esserci qualche sorpresa nella revisione della classifica finale. Ma al momento Ugochukwu (Campos) rimane leader del campionato con 78 punti, davanti a Slater (Trident) con 62.