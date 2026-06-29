Il pilota della Racing Bulls correrà il suo primo GP di casa in Formula 1 con un casco speciale, su cui tanti piccoli disegni a matita ripercorrono la sua carriera. "Molti momenti speciali sono legati a Silverstone. Tornare a correre a casa sarà un'emozione fantastica", ha raccontato sui social. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS - LO SPECIALE DI SKY SU LINDBLAD