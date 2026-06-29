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Lindblad presenta un casco speciale per il GP di Silverstone. Le FOTO

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Foto Instagram @visacashapprb, @f1 e @arvid.lindblad

Il pilota della Racing Bulls correrà il suo primo GP di casa in Formula 1 con un casco speciale, su cui tanti piccoli disegni a matita ripercorrono la sua carriera. "Molti momenti speciali sono legati a Silverstone. Tornare a correre a casa sarà un'emozione fantastica", ha raccontato sui social. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW

F1, GP AUSTRIA: HIGHLIGHTS - LO SPECIALE DI SKY SU LINDBLAD

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