Lindblad presenta un casco speciale per il GP di Silverstone. Le FOTO
Il pilota della Racing Bulls correrà il suo primo GP di casa in Formula 1 con un casco speciale, su cui tanti piccoli disegni a matita ripercorrono la sua carriera. "Molti momenti speciali sono legati a Silverstone. Tornare a correre a casa sarà un'emozione fantastica", ha raccontato sui social. Il Mondiale torna dal 3 al 5 luglio a Silverstone: tutto live su Sky e NOW
- Le parole di Arvid Lindblad sui social: "Fin dall'età di cinque o sei anni, la Formula 1 è sempre stata l'unico obiettivo per cui ho lavorato; ho sempre sognato di arrivarci e ho sempre creduto che fosse possibile"
- "Questo casco racchiude e cattura fedelmente tutto il mio percorso, esattamente come lo vedevo quando avevo cinque anni. È stato la mia tela, ed è per questo che volevo che le immagini avessero un aspetto davvero infantile, quasi radicale nel suo design: lo trovo pazzesco. Sulla calotta ci sono piccoli disegni che per me significano moltissimo e che tracciano una vera e propria mappa per arrivare alla Formula 1, comprese le frasi come 'Sogna in grande' e l'idea di fare le cose a modo mio insieme a mio papà"
- "La mia storia parte dall'inizio, quando a tre anni ho cominciato con il Motocross. Poi, a dieci anni, è arrivata la vittoria del Campionato Britannico e a 13 la firma con il Red Bull Junior Team insieme a Helmut (Marko). Più di recente, ci sono stati la doppietta a Silverstone in F3, il mio primo turno di prove libere (in F1) l'anno scorso, sempre a Silverstone con la Red Bull, e infine i miei primi punti quest'anno a Melbourne"
- "Moltissimi dei miei momenti speciali sono legati a Silverstone. Sapere di essere un pilota di Formula 1 con origini anglo-indiane che corre a Silverstone, con un casco disegnato da un artista che condivide le mie stesse origini, per me è incredibile. Tornare a correre a casa a 13 anni di distanza dalla mia prima volta, quando ero solo un bambino, sarà un'emozione fantastica. Fin da piccolo ho sempre sognato in grande"
- Sul retro, i disegni di alcuni dei momenti più importanti della sua carriera: i primi passi nel motorsport in motocross a 3 anni, la vittoria del campionato britannico di kart nel 2018, la prima sessione di prove libere in F1 con la Red Bull al GP di Gran Bretagna 2025 e i primi punti con la Racing Bulls al GP d'Australia 2026
- La doppia vittoria (Sprint Race e Feature Race) in Formula 3 a Silverstone nel 2024 che l'ha reso il primo pilota a vincere entrambe le gare in un singolo fine settimana nella storia della Formula 3
- La firma con il Red Bull Junior Team nel 2020, quando aveva 13 anni e correva nei kart
- "Il mio percorso a modo mio. Sogna in grande"
- In basso, le bandiere dei tre Paesi che rappresenta: l'India e la Gran Bretagna per sua madre e la Svezia per suo padre
- Navinder Nangla, l'artista con cui ha collaborato Lindblad nella creazione del casco speciale. Entrambi i britannici sono accomunati dalle origini indiane