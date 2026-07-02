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F1, orari GP Silverstone: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche

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Nona tappa del Mondiale di Formula 1: si corre a Silverstone, culla del motorsport. Un weekend che segna il ritorno sabato della Sprint Race, ma anche della F1 Academy. Occhio agli orari, con il GP domenica alle 16: tutto live su Sky e in streaming su NOW

Fino a domenica 5 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio di Gran Bretagna, nono round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Silverstone. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW, con le sessioni del venerdì pomeriggio e del sabato anche in chiaro su TV8. Oggi si accendono i motori con l’unica sessione di prove libere del weekend, in programma alle 13.30, seguita alle 17.30 dalle qualifiche della Sprint Race. Sabato alle 13 semaforo verde per la Sprint, mentre alle 17 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.

La nostra squadra Mondiale per raccontarvi tutta la F1

Domenica, alle 16, il via della gara. In pista a Silverstone anche Formula 2, Formula 3 e F1 Academy, impegnata nel quarto appuntamento stagionale. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Tutto il programma della F1 a Silverstone su Sky 

 

  • Venerdì 3 luglio
  • Ore 08.40: F1 Academy Championship – Prove Libere
  • Ore 09.45: F3 – Prove Libere
  • Ore 10.55: F2 – Prove Libere
  • Ore 13.15: Paddock Live
  • Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 14.55: F3 - Qualifiche
  • Ore 15.50: F2 - Qualifiche
  • Ore 16.45: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 17.30: F1 – Qualifiche Sprint Race (anche su TV8)
  • Ore 18.30: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 18.55: F1 Academy Championship - Qualifiche
  • Ore 19.45: Paddock Live Show
  • Ore 20.15: Conferenza stampa Team Principal (differita)

 

  • Sabato 4 luglio
  • Ore 10.30: F3 – Sprint Race
  • Ore 12.15: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 13: F1 – Sprint Race (anche su TV8)
  • Ore 14: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 14.40: F2 – Sprint Race (anche su TV8)
  • Ore 16.15: Warm Up (anche su TV8)
  • Ore 16.30: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 17: F1 – Qualifiche (anche su TV8)
  • Ore 18.15: Paddock Live (anche su TV8)
  • Ore 19: F1 Academy Championship - First Race
  • Ore 20: Paddock Live Show

 

  • Domenica 5 luglio
  • Ore 09.20: F3 – Feature Race
  • Ore 10.55: F1 Academy Championship - Second Race
  • Ore 12.10: F2 – Feature Race
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 16: F1 - Gara
  • Ore 18: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 18.30: Debriefing
  • Ore 19: Notebook
  • Ore 19.15: Race Anatomy 

Orari delle repliche: i primi passaggi su Sky Sport F1

  • Qualifiche Sprint: ore 21 e ore 23 del 3 luglio
  • Sprint Race: ore 20.30 e ore 23.30 del 4 luglio
  • Qualifiche: ore 21.30 del 4 luglio e ore 00.15 del 5 luglio
  • Gran Premio: ore 21 e ore 23 del 5 luglio

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