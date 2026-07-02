Fino a domenica 5 luglio , appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio di Gran Bretagna , nono round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Silverstone. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno , Sky Sport F1 , Sky Sport 4K e NOW , con le sessioni del venerdì pomeriggio e del sabato anche in chiaro su TV8 . Oggi si accendono i motori con l’unica sessione di prove libere del weekend, in programma alle 13.30 , seguita alle 17.30 dalle qualifiche della Sprint Race . Sabato alle 13 semaforo verde per la Sprint , mentre alle 17 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.

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Domenica, alle 16, il via della gara. In pista a Silverstone anche Formula 2, Formula 3 e F1 Academy, impegnata nel quarto appuntamento stagionale. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.