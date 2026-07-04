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Leclerc con la Ferrari non era un caso: a Silverstone ha ritrovato la calma

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Carlo Vanzini

Carlo Vanzini

Non c'è mai stato un caso Leclerc. Sicuramente era nel suo peggior periodo in Ferrari, con tre gare e quattro punti conquistati, sono freddi numeri. Ma è stato secondo in Austria in qualifica, ha lottato per la pole a Monaco e Barcellona. Ben diverso era il discorso di dodici mesi fa con Hamilton... Ora Charels ha ritrovato la calma per non commettere errori e portare a casa il risultato che è alla sua portata. Guarda il VIDEO. Il GP live domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW

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