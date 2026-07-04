Dopo le qualifiche a Silverstone, il Team Principal Mercedes lancia un indizio sul futuro del pilota britannico e commenta il suo weekend fin qui complicato: "In rettilineo gli mancavano 50 millisecondi. Per un pilota è fondamentale sapere che la sua macchina va forte come le altre". E sul fantastico momento di Antonelli: "Ha una facilità mentale incredibile, gestisce una pressione enorme in modo ottimo". Guarda il VIDEO. Il GP live domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW

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