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F1, a Silverstone sfida tra i piloti su go-kart di Lego con il commento di Vanzini e Bobbi

VIDEO

Una sfida incredibile ha anticipato la gara di Silverstone delle 16. Tutti i piloti su go-kart di Lego per un GP che ha sostituito la classica parata: bagarre al via con tutti sulla ghiaia, Russell guida col telefono sotto gli occhi del presidente Fia Ben Sulayem, Kimi dà il 'cinque' a tutti, Lindblad taglia la pista e alla fine vince l’eterno Alonso (con qualche scorrettezza su Bottas…)! Rivivi qui la divertentissima gara con il commento di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi

F1, GP GRAN BRETAGNA: LA DIRETTA DELLA GARA

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