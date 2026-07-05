Una sfida incredibile ha anticipato la gara di Silverstone delle 16. Tutti i piloti su go-kart di Lego per un GP che ha sostituito la classica parata: bagarre al via con tutti sulla ghiaia, Russell guida col telefono sotto gli occhi del presidente Fia Ben Sulayem, Kimi dà il 'cinque' a tutti, Lindblad taglia la pista e alla fine vince l’eterno Alonso (con qualche scorrettezza su Bottas…)! Rivivi qui la divertentissima gara con il commento di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi

F1, GP GRAN BRETAGNA: LA DIRETTA DELLA GARA