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Leclerc dopo il GP Silverstone: "Un po' di fortuna, sofferto e lavorato per vincere qui"

ferrari

Charles Leclerc sorrride dopo la vittoria a Silverstone: "Mi dispiace per Antonelli, ma a volte ci vuole un po’ di fortuna, mi ero esposto un po’ ieri dicendo di aver ritrovato il feeling e così è stato anche in gara. Ho lavorato tanto in queste settimane. Sono contento per me, per il team e per tutti quelli che hanno sofferto con me nelle ultime gare". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW

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