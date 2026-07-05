Charles Leclerc sorrride dopo la vittoria a Silverstone: "Mi dispiace per Antonelli, ma a volte ci vuole un po’ di fortuna, mi ero esposto un po’ ieri dicendo di aver ritrovato il feeling e così è stato anche in gara. Ho lavorato tanto in queste settimane. Sono contento per me, per il team e per tutti quelli che hanno sofferto con me nelle ultime gare". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW

F1, GP SILVERSTONE: HIGHLIGHTS