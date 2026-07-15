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Formula 1, Vasseur: "Ferrari unita, ma Spa resta una delle tappe più dure"

FERRARI

Il team principal Ferrari verso Spa: "Sappiamo di poter contare su una squadra unita che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista. Anche in questo weekend il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile". Il Mondiale in Belgio dal 17 al 19 luglio: diretta Sky e streaming su NOW

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"Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile". Il team principale della Ferrari, Fred Vasseur, non nasconde le insidie del gp del Belgio, prossima tappa del Mondiale di Formula 1. "Sappiamo di poter contare su una squadra unita - ha però aggiunto il francese -, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista. Anche in questo weekend il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi".

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