Charles Leclerc analizza il 'caso' bandiera gialla nel finale che lo ha costretto a rallentare nell'ultimo tentativo del Q3: "Sono arrabbiato, ho visto bandiera gialla e ho rallentato per non prendere rischi. Una prima fila sarebbe stata ottima, ma anche partire dal 4° posto non è male visto il lungo rettilineo. C'era un problema, l'abbiamo risolto perché il gap era davvero troppo grande". Guarda il VIDEO. ll GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE