Fred Vasseur commenta le qualifiche della Ferrari e la bandiera gialla che nel finale ha condizionato il Q3 di Leclerc: "Leclerc ha alzato il piede, non so cosa sia successo all’ultima curva, ha perso almeno una posizione rispetto a Russell. I distacchi sono minimi, la gara sarà lunga, e anche in questo weekend stiamo crescendo sessione dopo sessione. Andiamo sempre meglio in gara". Guarda il VIDEO. ll GP domenica alle 15 live su Sky e in streaming su NOW

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