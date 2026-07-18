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  1. 1.A. Antonelli
  2. 2.L. Norris
  3. 3.M. Verstappen
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Formula 1, GP Spa: le qualifiche in diretta live dal Belgio

Terza sessione di libere chiusa con il miglior tempo di Antonelli, ma soprattutto con l'incidente di Hamilton: i danni alla Ferrari riusciranno ad essere riparati in tempo per il Q1? Il via alle 16: tutto il weekend della Formula 1 è live su Sky e NOW

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ALLE 16 LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE SU SKY

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L'INCIDENTE DI LEWIS NELLE FP3 - Si è chiuso con un incidente di Hamilton la terza sessione di prove libere a Spa. Il pilota della Ferrari ha perso il controllo della sua vettura nello stesso punto in cui venerdì era finito a muro Gasly. Danni alla parte posteriore della SF-26 (ala e gomma posteriore destra divelta, s'ipotizza anche la sostituzione del cambio) e corsa contro il tempo per metterlo in pista nelle qualifiche. FOTO E VIDEO

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Hamilton è l’unico pilota con 6 pole e 9 prime file a Spa.

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Curiosità: sia nel ‘23 che nel ‘24, i primi 4 in qualifica sono stati gli stessi: Verstappen, Leclerc, Perez, Hamilton. Con la penalizzazione di Verstappen, il dato si limita ai primi 3 in griglia.

La Ferrari detiene il record di pole a Spa: 13; il precedente (11) apparteneva alla McLaren, che ora ne conta 12. La Ferrari ha messo a segno il/i record grazie alle penalizzazioni di Verstappen, autore del miglior tempo in qualifica nelle ultime 3 edizioni.

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Verstappen ha perso la pole per penalità qui in 3 edizioni consecutive, dal ’22 al ’24, caso unico nella storia della F1.

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BOX FERRARI - Si lavora duramente al box Ferrari, ma c'è fiducia di riuscire a mettere in pista Hamilton in pista per il Q1 dopo l'incidente nelle terze libere di Spa

L'ultima pole a meno di 200 km/h di media a Spa è quella di Barrichello nel 1994: forte pioggia in un circuito notevolmente rallentato da una chicane in mezzo all'Eau Rouge, risultarono in soli 178.542 km/h di media, la pole più lenta in assoluto nella storia del circuito. Si tratta di una vera e propria anomalia, visto che per trovare un'altra pole a meno di 200 di media sul circuito belga bisogna risalire al 1955 (196,496 km/h, Castellotti, Lancia).

LA STAGIONE - Kimi Antonelli sempre in testa al campionato, Russell e Hamilton però hanno accorciato le distanze dopo la gara di Silverstone vinta da Leclerc. E nei Costruttori... Di seguito, le CLASSIFICHE del Mondiale 2026

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RICORDIAMO CHE... - Dieci posizioni di penalità in griglia di partenza per la McLaren di Lando Norris, ma non solo. Sanzione anche per Isack Hadjar: il pilota della Red Bull monta una nuova power unit e scatterà dal fondo della griglia a Spa-Francorchamps. Stesso destino per l'Aston Martin di Stroll. I DETTAGLI

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RISULTATI DELLE LIBERE 3 - Il leader del campionato Antonelli chiude le libere centrando il miglior tempo nella seconda e nella terza sessione: 1:45.990. Bene Norris, secondo con la McLaren, e terzo Verstappen su Red Bull. Poi Russell e Hamilton. Per il ferrarista incidente nel finale con danni alla parte posteriore: corsa contro il tempo per metterlo in pista per le qualifiche. CRONACA E TEMPI

RISULTATI DELLE LIBERE 2 - Dopo una prima sessione non brillante, riecco la Mercedes che con il leader del Mondiale chiude al comando le FP2 in 1:45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen. Quarta la prima della Ferrari con Hamilton, undicesima quella di Leclerc (con un tempo cancellato): Rossa multata di 10mila euro per non aver restituito i set corretti di pneumatici. CRONACA E HIGHLIGHTS

RISULTATI DELLE LIBERE 1 - Prima sessione di prove libere a Spa chiusa con il miglior tempo di Verstappen. La sua Red Bull convince anche sul passo gara, pur calando nel finale. Buona simulazione delle Ferrari che chiudono sul 'podio' le FP1 con Hamilton e Leclerc. Non hanno brillato le Mercedes. I TEMPI

Tutto quello che devi sapre per non perdere nulla di Spa

Fino a domenica 19 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Oggi alle 12.30 le FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. In pista a Spa-Francorchampsanche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.

Il nostro team Mondiale per raccontarvi tutta la Formula 1

Domenica, alle 15, il via della gara. In pista a Spa-Francorchampsanche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup. Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Race Anatomy è l'approfondimento post gara

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Il resto del programma di oggi LIVE su Sky Sport F1

  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Pre Q
  • Ore 16.00: Qualifiche
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Tutto il programma LIVE di domenica su Sky Sport F1

  • Ore 08.25: F3 Feature Race
  • Ore 09.55: F2 Feature Race
  • Ore 11.40: Porsche gara
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

Se perdi qualifiche e GP, nessun problema: ecco gli orari delle REPLICHE

  • Qualifiche: ore 18.15 e 21 di sabato 18 luglio
  • Gran Premio: ore 20 e 22 di domenica 19 luglio