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Colapinto in mood Mondiale: maglia e striscione argentino nel paddock di Spa

CALCIO&F1

Nonostante alle 15 scenderà in pista sul circuito di Spa (il Gp del Belgio di F1 è LIVE su Sky e in streaming su NOW), Franco Colapinto pensa alla finale Mondiale che coinvolgerà la sua Argentina contro la Spagna questa sera. Il pilota dell'Alpine si è fatto vedere nel paddock belga con la maglia albiceleste numero 9 e uno striscione con le foto di Maradona e Messi affiancate. Guarda il VIDEO postato sull'account X della Formula 1

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