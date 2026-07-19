Colapinto in mood Mondiale: maglia e striscione argentino nel paddock di Spa

Nonostante alle 15 scenderà in pista sul circuito di Spa (il Gp del Belgio di F1 è LIVE su Sky e in streaming su NOW), Franco Colapinto pensa alla finale Mondiale che coinvolgerà la sua Argentina contro la Spagna questa sera. Il pilota dell'Alpine si è fatto vedere nel paddock belga con la maglia albiceleste numero 9 e uno striscione con le foto di Maradona e Messi affiancate. Guarda il VIDEO postato sull'account X della Formula 1

F1, GP BELGIO: LA DIRETTA DELLA GARA