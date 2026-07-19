Il pilota italiano e leader del campionato scatta davanti a tutti a Spa. Subito dopo Verstappen con la Red Bull e l'altra W17 di Russell. Leclerc quarto e Hamilton quinto: la Ferrari può sperare in un altro colpaccio dopo Barcellona e Silverstone? Il GP del Belgio live alle 15 Tutto live su Sky e in streaming su NOW

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