F1, oggi a Spa il Gp Belgio: orari tv e ultime news
Il pilota italiano e leader del campionato scatta davanti a tutti a Spa. Subito dopo Verstappen con la Red Bull e l'altra W17 di Russell. Leclerc quarto e Hamilton quinto: la Ferrari può sperare in un altro colpaccio dopo Barcellona e Silverstone? Il GP del Belgio live alle 15 Tutto live su Sky e in streaming su NOW
- Conto alla rovescia che va veloce verso l'inizio della gara di Spa, decima prova del Mondiale di Formula 1 2026. Ieri la favolosa pole di Kimi Antonelli (sesta della sua giovane carriera). Il pilota della Mercedes e leader del campionato cerca riscatto dopo le ultime gare non fortunate, ma dovrà guardarsi le spalle da Verstappen e dal compagno di squadra Russell. In agguato anche le Ferrari.
- Dunque, Antonelli davanti a tutti al via della gara di Spa-Francorchamps, decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il leader del campionato ha centrato la sua sesta pole position in carriera. La penalità di 10 posizioni di Norris 'muove' la griglia, ne beneficiano anche le Ferrari che scattano dal quarto posto con Leclerc e dal quinto con Hamilton.
- Ore 08.25: F3 Feature Race
- Ore 09.55: F2 Feature Race
- Ore 11.40: Porsche gara
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
- Curve: 19
- Lungherzza: 7.004 m
- Inaugurato: 1924
- Tempo record: 1'44"701 (Perez, 2024)
- Giri del GP: 44
- Le mescole scelte per il Gran Premio del Belgio sono le tre opzioni intermedie della gamma: C2, C3 e C4. Spa-Francorchamps è una delle piste più spettacolari e amate del calendario di Formula 1. Il tracciato è il più lungo della stagione, con oltre sette chilometri, e, dal punto di vista dello stress per i pneumatici, è secondo solo a Gran Bretagna e Giappone.
- Temperature più fresche rispetto alla media stagionale, con massime di 20°C e minime di 10°C. C'è un basso rischio di ricomparsa della nebbia mattutina, accompagnata da qualche debole pioggia passeggera, che tuttavia dovrebbe dissiparsi entro le 9-10. Un fronte attraverserà rapidamente la zona nel pomeriggio, ma la massa d'aria sulla regione dovrebbe essere troppo secca per consentire la formazione di precipitazioni, sebbene ci sarà un alternarsi di nuvole e sole. Il vento soffierà a una velocità media di 13 km/h.
- Norris (McLaren) - tredicesimo, 10 posizioni in griglia (penalizzato 10 posizioni per cambio centralina)
- Hadjar (Red Bull) - fondo della griglia (penalizzato di 30 posizioni per cambio power unit)
- Alonso (Aston Martin) - fondo della griglia (penalizzato di 20 posizioni per cambio componenti power unit)
- Stroll (Aston Mattin - Fondo della griglia - (penalizzato di 10 posizioni per cambio componenti power unit)