Feature Race di Formula 2 interrotta per 24' in Belgio dopo un pauroso incidente di Van Hoepen al decimo giro: va pesante sul cordolo, perde il controllo della sua vettura e va violentemente contro le barriere. Fiamme dalla vettura, il pilota sta bene. Alle 15 il GP di Formula 1 ve su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE IN FORMULA 2