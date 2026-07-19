Formula 2, paura per Van Hoepen nella Feature di Spa: botto violento, fiamme in auto
Feature Race di Formula 2 interrotta per 24' in Belgio dopo un pauroso incidente di Van Hoepen al decimo giro: va pesante sul cordolo, perde il controllo della sua vettura e va violentemente contro le barriere. Fiamme dalla vettura, il pilota sta bene. Alle 15 il GP di Formula 1 ve su Sky e in streaming su NOW
- Attimi di paura nei primi giri della Feature Race di Formula 2 a Spa: la monoposto di Van Hoepen va pesantemente su un cordolo e diventa incontrollabile: la vettura del pilota olandese attraversa la pista da una parte all'altra prima di terminare la sua corsa con un violento impatto contro le barriere. Macchina distrutta, fiamme che richiedono l'intervento con gli estintori. Ma quello che conta di più, è che Van Hoepen sta bene ed esce dalla pista da solo.