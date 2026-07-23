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Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Ungheria a Budapest

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Ultimo appuntamento del Mondiale prima della pausa estiva. Si alza il sipario in Ungheria con la conferenza dei piloti che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e qui in live streaming alle 14.30. Alonso, Sainz, Piastri e Hadjar tra i protagonisti. Il GP Ungheria è live su Sky e NOW

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ALLE 14.30 LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

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  • Guarda il Gran Premio dell'Ungheria su Sky in streaming su NOW
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Amici di Sky, appassionati di F1, scatta il lungo fine settimana di Budapest. Alle 14.30, in diretta sul canale 207 e qui in live streaming, la conferenza piloti dall'Hungaroring

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Notebook, i commenti alla gara in live streaming

Al termine della gara, commenti a caldo e curiosità dal paddock con la diretta streaming di Notebook.

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Oggi su Sky Sport F1 (canale 207)

  • Ore 14.30: Conferenza stampa piloti - qui in live streaming
  • Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Il post GP è come sempre con Race Anatomy

L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Il programma di venerdì su Sky

  • Ore 09.50: F3 libere
  • Ore 11.00: F2 libere
  • Ore 13.15: F1 - Pre libere
  • Ore 13.30: F1 - prove libere 1
  • Ore 14.55: F3 Qualifiche
  • Ore 16.00: F2 Qualifiche
  • Ore 16.45: F1 - Pre libere
  • Ore 17.00: F1 – prove libere 2
  • Ore 18.30: Porsche libere
  • Ore 19.30: Paddock Live Show
  • Ore 20.00: Conferenza Stampa Team Principal

Il programma di sabato su Sky

  • Ore 10.00: F3 Sprint Race
  • Ore 11.15: Porsche Qualifiche
  • Ore 12.15: Pre libere
  • Ore 12.30: Libere 3
  • Ore 14.10: F2 Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Pre Q
  • Ore 16.00: Qualifiche
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Il programma di domenica su Sky

  • Ore 08.35: F3 Feature Race
  • Ore 10.05: Porsche gara
  • Ore 11.20: F2 Feature Race
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

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