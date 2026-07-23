Ultimo appuntamento del Mondiale prima della pausa estiva. Si alza il sipario in Ungheria con la conferenza dei piloti che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e qui in live streaming alle 14.30. Alonso, Sainz, Piastri e Hadjar tra i protagonisti. Il GP Ungheria è live su Sky e NOW

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