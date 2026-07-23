Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Ungheria a Budapest
Ultimo appuntamento del Mondiale prima della pausa estiva. Si alza il sipario in Ungheria con la conferenza dei piloti che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e qui in live streaming alle 14.30. Alonso, Sainz, Piastri e Hadjar tra i protagonisti. Il GP Ungheria è live su Sky e NOW
in evidenza
Amici di Sky, appassionati di F1, scatta il lungo fine settimana di Budapest. Alle 14.30, in diretta sul canale 207 e qui in live streaming, la conferenza piloti dall'Hungaroring
Notebook, i commenti alla gara in live streaming
Al termine della gara, commenti a caldo e curiosità dal paddock con la diretta streaming di Notebook.
Oggi su Sky Sport F1 (canale 207)
- Ore 14.30: Conferenza stampa piloti - qui in live streaming
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Il post GP è come sempre con Race Anatomy
L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Il programma di venerdì su Sky
- Ore 09.50: F3 libere
- Ore 11.00: F2 libere
- Ore 13.15: F1 - Pre libere
- Ore 13.30: F1 - prove libere 1
- Ore 14.55: F3 Qualifiche
- Ore 16.00: F2 Qualifiche
- Ore 16.45: F1 - Pre libere
- Ore 17.00: F1 – prove libere 2
- Ore 18.30: Porsche libere
- Ore 19.30: Paddock Live Show
- Ore 20.00: Conferenza Stampa Team Principal
Il programma di sabato su Sky
- Ore 10.00: F3 Sprint Race
- Ore 11.15: Porsche Qualifiche
- Ore 12.15: Pre libere
- Ore 12.30: Libere 3
- Ore 14.10: F2 Sprint Race
- Ore 15.15: Warm Up
- Ore 15.30: Pre Q
- Ore 16.00: Qualifiche
- Ore 17.45: Paddock Live Show
Il programma di domenica su Sky
- Ore 08.35: F3 Feature Race
- Ore 10.05: Porsche gara
- Ore 11.20: F2 Feature Race
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy