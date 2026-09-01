Hamilton realizza il suo sogno: ecco la "nuova" Ferrari F40 del 1991

Il sogno d'infanzia di Lewis Hamilton è diventato realtà: il sette volte campione di F1 ha finalmente la sua Ferrari F40. L'esemplare del 1991, scovato in un garage privato dove era rimasto inutilizzato per 35 anni, è stato restaurato e messo a nuovo dai meccanici di Maranello prima di essere consegnato al pilota. Hamilton sarà tra i protagonisti del Gp d'Italia, a Monza da venerdì 3 settembre LIVE su Sky e in streaming su NOW

Un’auto che da sogno di bambino diventa realtà , anche per un pilota che ha scritto la storia della Formula 1 mondiale. Lewis Hamilton , dopo più di un anno di attesa, è riuscito a realizzare il suo grande desiderio : una Ferrari F40 , il gioiello del Cavallino anni ’90 che mancava alla collezione di Sir Lewis. Il 20 gennaio 2025, nel giorno della sua prima uscita a Maranello, Hamilton aveva pubblicato una foto davanti a una F40 svelando come quell’auto rappresentasse il suo sogno da sempre . Una voce che non poteva rimanere inascoltata. Un esemplare di F40 del 1991, con pochissimi chilometri nel motore, viene individuato in un garage privato, inutilizzata da oltre 35 anni. A quel punto si è messo al lavoro il team di meccanici per Maranello, che per settimane ha collaborato per far tornare quel gioiello come nuovo. E oggi Hamilton ha potuto, finalmente, abbracciare la “sua” F40, una vera e propria “macchina del tempo” rimasta ferma al 1991 e tornata a vivere proprio per la gioia del 7 volte campione del mondo.

"L'auto dei miei sogni"

Ecco il post di Lewis Hamilton: "La mia personalissima F40. Questa è l'auto dei miei sogni e lo è da che io ricordi. Da bambino sognavo di averne una. Quando l'anno scorso sono entrato in Ferrari, mi sono assicurato di averne una con me il mio primo giorno a Maranello. Ecco quanto significa per me. Queste auto sono opere d'arte e incredibilmente rare, quindi quando ho trovato questa, coperta di polvere dopo essere rimasta in un garage per più di trent'anni, ho capito che dovevo portarla a casa. Prima a Maranello, dove i maestri ingegneri e meccanici della fabbrica hanno lavorato per settimane per riportarla in vita. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno dato una mano in questo progetto. È stato davvero un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di condividere altro con tutti voi. Restate sintonizzati …"