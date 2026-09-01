Hamilton realizza il suo sogno: ecco la "nuova" Ferrari F40 del 1991

Il sogno d'infanzia di Lewis Hamilton è diventato realtà: il sette volte campione di F1 ha finalmente la sua Ferrari F40. L'esemplare del 1991, scovato in un garage privato dove era rimasto inutilizzato per 35 anni, è stato restaurato e messo a nuovo dai meccanici di Maranello prima di essere consegnato al pilota. Hamilton sarà tra i protagonisti del Gp d'Italia, a Monza da venerdì 3 settembre LIVE su Sky e in streaming su NOW
Un’auto che da sogno di bambino diventa realtà, anche per un pilota che ha scritto la storia della Formula 1 mondiale. Lewis Hamilton, dopo più di un anno di attesa, è riuscito a realizzare il suo grande desiderio: una Ferrari F40, il gioiello del Cavallino anni ’90 che mancava alla collezione di Sir Lewis. Il 20 gennaio 2025, nel giorno della sua prima uscita a Maranello, Hamilton aveva pubblicato una foto davanti a una F40 svelando come quell’auto rappresentasse il suo sogno da sempre. Una voce che non poteva rimanere inascoltata. Un esemplare di F40 del 1991, con pochissimi chilometri nel motore, viene individuato in un garage privato, inutilizzata da oltre 35 anni. A quel punto si è messo al lavoro il team di meccanici per Maranello, che per settimane ha collaborato per far tornare quel gioiello come nuovo. E oggi Hamilton ha potuto, finalmente, abbracciare la “sua” F40, una vera e propria “macchina del tempo” rimasta ferma al 1991 e tornata a vivere proprio per la gioia del 7 volte campione del mondo.
"L'auto dei miei sogni"
Ecco il post di Lewis Hamilton: "La mia personalissima F40. Questa è l'auto dei miei sogni e lo è da che io ricordi. Da bambino sognavo di averne una. Quando l'anno scorso sono entrato in Ferrari, mi sono assicurato di averne una con me il mio primo giorno a Maranello. Ecco quanto significa per me. Queste auto sono opere d'arte e incredibilmente rare, quindi quando ho trovato questa, coperta di polvere dopo essere rimasta in un garage per più di trent'anni, ho capito che dovevo portarla a casa. Prima a Maranello, dove i maestri ingegneri e meccanici della fabbrica hanno lavorato per settimane per riportarla in vita. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno dato una mano in questo progetto. È stato davvero un sogno che si avvera. Non vedo l'ora di condividere altro con tutti voi. Restate sintonizzati …"