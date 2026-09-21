Il weekend in Azerbaijan seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il Giorno della Memoria azero. Ma correre al sabato non è una rarità in Formula 1: ecco i precedenti più curiosi. Il GP di Baku dal 24 al 26 settembre è live su Sky e in streaming su NOW

Archiviate le gare europee per il 2026, la Formula 1 inizia il tour asiatico autunnale da Baku per poi spostarsi subito a Sepang e a Singapore. Il weekend del GP di Azerbaijan non sarà come gli altri: inizierà il giovedì con le prime due sessioni di prove libere e terminerà con la gara sabato 26 settembre . Perché questo cambiamento? Per rispettare le esigenze del Paese ospitante, che domenica 27 settembre celebra l'Anim Gunu, il Giorno della Memoria in onore delle circa due migliaia di soldati azeri caduti durante la seconda guerra del Nagorno-Karabakh . La seconda parte di una lunga e sanguinosa disputa etnica e territoriale tra l'Armenia e l'Azerbaijan per il controllo della regione montuosa del Nagorno-Karabakh iniziata proprio il 27 settembre 2020 e durata 44 giorni dopo la prima tra il 1992 e il 1994.

I precedenti di sabato

Una gara di sabato non è una novità in Formula 1: nelle scorse 3 stagioni ce ne sono state 5, mentre in tutta la storia del Circus se ne contano 78. Il caso più recente è quello del GP di Las Vegas, che dal suo ritorno in calendario nel 2023 si corre al sabato sera (ora locale) per consentirne la visione agli spettatori europei la domenica mattina con il fuso orario. Nel 2024, inoltre, la stagione si era aperta proprio con due gare al sabato: il GP di Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale, non poteva essere corso di domenica per la concomitanza con l'inizio del Ramadan e anche il GP del Bahrain della settimana precedente era stato anticipato per rispettare la distanza minima di 7 giorni tra due appuntamenti. Le prime 30 edizioni del GP d'Inghilterra furono corse di sabato perché le Sunday Observance Laws limitavano gli eventi sportivi a pagamento nel giorno del Signore. Per questo motivo il primissimo GP della storia, il 13 maggio 1950, si disputò di sabato. Anche il Sudafrica, considerando la domenica giorno di riposo religioso, ospitò le gare al sabato dal 1962 al 1985. Negli anni '70 i circuiti nordamericani organizzavano spesso le gare al sabato pomeriggio per ottimizzare i tempi di smantellamento e consentire ai team europei di imbarcare le vetture sui voli già la domenica, riducendo i costi di trasferta. Il caso più curioso fu però il GP di Svezia del 1978: gli organizzatori decisero di correre di sabato per evitare la concorrenza televisiva dei Mondiali di calcio in Argentina e la concomitanza con la partita Brasile-Svezia.