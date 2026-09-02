Entriamo sempre di più nel lungo fine settimana di Monza per la Formula 1 e soprattutto per la Ferrari. A partire dalle 17.45, appuntamento da non perdere da Palazzo Reale con il 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%' insieme ai piloti Ferrari. L'evento sarà in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it e il nostro canale You Tube

Il primo grande appuntamento della settimana del GP d'Italia sarà mercoledì 2 settembre alle 17.45 al Palazzo Reale di Milano. Davide Camicioli e Vicky Piria accoglieranno i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell'evento "Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%", con Mara Sangiorgio che sarà tra i tifosi e gli appassionati per raccogliere tutto il calore della piazza. Un'occasione per vivere l'atmosfera della vigilia del weekend più atteso dai tifosi italiani, tra passione, motori e colori Ferrari. Appuntamento su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, SkySport.it e sul canale YouTube @SkySportF1.