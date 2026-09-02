Formula 1: la pinza freno diventa design con la nuova linea BremboL'INIZIATIVA
In occasione del Gran Premio d'Italia a Monza, l'azienda bergamasca debutta nel mondo del lifestyle con il progetto Brembo Collections. L'obiettivo è trasformare gli elementi tecnici del motorsport e della mobilità in oggetti grafici ed estetici destinate agli appassionati di motori. Domenica la gara a Monza: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
La pinza freno che diventa design. La sintesi potrebbe apparire riduttiva, eppure è alla base della nuova iniziativa di Brembo: in occasione del Gran Premio d'Italia a Monza, l'azienda bergamasca debutta nel mondo del lifestyle con il progetto Brembo Collections. L'obiettivo è trasformare gli elementi tecnici del motorsport e della mobilità in oggetti grafici ed estetici destinati agli appassionati di motori.
Dal circuito al design: la rivoluzione visiva dell'impianto frenante
Nel motorsport e nelle auto ad alte prestazioni, la pinza freno Brembo ha smesso da tempo di essere un semplice componente meccanico per diventare un elemento di stile riconoscibile al primo sguardo. Questa transizione dal mondo dell'ingegneria a quello del design trova ora un canale dedicato nel progetto Brembo Collections, nato per trasferire i codici visivi della pista su collezioni di abbigliamento e oggetti dedicati alla community degli appassionati.
"Colors of Speed": il primo capitolo dedicato alle tonalità racing
La serie di debutto, denominata Colors of Speed, si concentra proprio sulla celebre silhouette della pinza freno, rielaborata come segno grafico essenziale. Disegnata e prodotta in Italia, la collezion e comprende undici varianti cromatiche di t-shirt che richiamano le storiche tonalità utilizzate sui sistemi frenanti dei veicoli più leggendari e delle vetture da competizione. Come spiegato dal Direttore Marketing Mauro Piccoli, il progetto punta a valorizzare il patrimonio estetico costruito dal marchio in oltre cinquant'anni di storia nel motorsport, espandendo la piattaforma e-commerce ufficiale con nuovi prodotti e collaborazioni nei prossimi mesi.