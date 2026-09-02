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Hamilton: "Travolgente vedere tutti questi tifosi. Obiettivo riportare Ferrari al vertice"

ferrari

Il pilota inglese è intervenuto su Sky Sport durante l'evento 'Drive to Monza'. "Essere qui è fantastico, è il secondo anno e vedervi è travolgente. L'energia è migliore rispetto a quella che puoi vivere in qualsiasi altro team. L'anno scorso non avevamo una vettura che ci permetteva di lottare, quest'anno penso di sì. L'obiettivo è lavorare con Ferrari per riportarla al vertice". Il GP d'Italia è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 6 settembre

FERRARI, L'ABBRACCIO DEI TIFOSI A MILANO. FOTO

Lewis Hamilton è intervenuto su Sky Sport durante l'evento 'Drive to Monza' svolto a Palazzo Reale a Milano che apre il weekend del GP d'Italia: "È fantastico essere qui. È il secondo anno e vedervi tutti è davvero un'esperienza bellissima. Non ti puoi abituare a questo, vedervi è travolgente. Lo adoro, adoro i tifosi e l'energia è migliore rispetto a quella che puoi vivere in qualsiasi altro team". Sulla gara di domenica: "È sempre emozionante a Monza, è la gara più veloce della stagione. L'anno scorso non avevamo una vettura che ci permetteva di lottare, quest'anno penso di sì. Alla vittoria di Barcellona non ci penso più, guardo avanti. Abbiamo un obiettivo, ovvero lavorare con la Ferrari per riportarla al vertice. Ancora non ci siamo, per cui guardo avanti. Barcellona è stato fantastico, ma spero che questo weekend potremo lottare per la vittoria". 

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