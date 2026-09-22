Isack Hadjar è pronto a riprendere il volante della Red Bull nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Dopo aver saltato due gare per un infortunio alla mano, sostituito temporaneamente da Liam Lawson, il team di Milton Keynes ha ufficializzato il rientro del pilota franco-algerino per il quindicesimo round del Mondiale. Il weekend di Baku è LIVE su Sky e in streaming su NOW

L'attesa è finita per Isack Hadjar . Alla vigilia del quindicesimo appuntamento del Mondiale, in programma tra le strade di Baku in Azerbaigian, è arrivato l'annuncio ufficiale tanto atteso: il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull . Hadjar si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato.

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Liam Lawson fa ritorno in Racing Bulls

Durante la sua assenza, la scuderia aveva affidato la monoposto a Liam Lawson, innescando un effetto domino all'interno delle squadre del gruppo: il neozelandese, infatti, era stato a sua volta sostituito da Yuki Tsunoda al volante della Racing Bulls. Ora, con il recupero fisico completato, Hadjar è pronto a rimettersi tuta e casco. Il weekend azero rappresenterà un banco di prova fondamentale per testare la tenuta della mano e per ritrovare il feeling con la vettura su uno dei tracciati cittadini più veloci e insidiosi del calendario.