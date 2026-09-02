A trent'anni dalla leggendaria manovra dell'8 settembre 1996, il circuito di Laguna Seca rende omaggio ad Alex Zanardi. Il celebre ed elusivo "Corkscrew" porterà ufficialmente il nome del pilota emiliano, autore di uno dei sorpassi più iconici e audaci della storia del motorsport globale

Ci sono storie e momenti nel motorsport che scavalcano i confini della cronaca sportiva per entrare direttamente nel mito. Uno di questi ha un luogo preciso, un anno esatto e una traiettoria imprevedibile: il circuito di Laguna Seca, l'8 settembre 1996, quando Alex Zanardi inventò The Pass. A trent'anni da quell'incredibile manovra all'ultimo giro ai danni di Bryan Herta, lo storico tracciato californiano ha deciso di rendere eterno quel gesto tecnico e d'ardimento intitolando la sua curva più famosa, il "Cavatappi" (Corkscrew), proprio al pilota emiliano.

Il legame indissolubile con "The Pass" e quel magico settembre 1996 L’intitolazione del Cavatappi ad Alex Zanardi celebra ufficialmente uno dei gesti tecnici e sportivi più iconici ed emozionanti nella storia del motorsport mondiale. Correva l'8 settembre 1996 quando, durante l'ultimo giro della gara conclusiva della stagione CART a Laguna Seca, il pilota emiliano si inventò una manovra apparentemente impossibile ai danni di Bryan Herta. Tuffandosi all'interno del repentino cambio di pendenza in discesa, Zanardi mise le ruote ben oltre i cordoli, tagliando nell'astroturf e nella sabbia pur di completare il sorpasso all'esterno che passò poi alla storia, come detto, con l'appellativo The Pass. Una mossa d'azzardo puro, coraggiosa e spettacolare, che gli valse la vittoria della gara e che spinse persino gli organizzatori del campionato a modificare le regole negli anni successivi per vietare manovre simili, rendendo quell'incursione fuoripista irripetibile e immortale.