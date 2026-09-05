Formula 2, Durksen vince la Sprint Race a Monza. Minì solo 10°

Il pilota Invicta conquista la vittoria nella gara breve in Italia, seguito da Bennett (Trident) e Goethe (Mp). In classifica Tsolov è sempre più leader davanti a Camara e Minì. Domani la Feature Race alle ore 9.40 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Griglia della Gara Sprint di Formula 2 stravolta dopo le qualifiche del venerdì a Monza, a causa di diverse sanzioni a carico dei piloti comminate dalla Direzione Gara. Retrocesso di tre posizioni -anche per la Feature Race di domani- Gabriele Minì (Mp) per aver ostacolato il pilota dell'Aix Racing, Cian Shields. Retrocesso di tre posizioni in entrambe le gare anche Mari Boya (Prema), per aver ridotto eccessivamente la sua velocità senza una valida giustificazione sportiva o di sicurezza, con il solo scopo di ottenere un vantaggio competitivo. Tre posizioni in griglia anche per Dino Beganovic (Dams), Noel Leon (Campos), Sebastian Montoya (Prema) e Kush Maini (Art) per il loro ruolo nell'incidente verificatosi in avvicinamento alla curva 11 verso la fine delle qualifiche, non avendo fatto tutto il possibile per tenersi fuori dalla traiettoria ideale o affiancati. Ma retrocesso di tre posizioni in entrambe le gare anche Nikola Tsolov (Campos) per aver zigzagato in modo irregolare, vicino alla vettura di Montoya, scaldando le gomme sulla traiettoria ideale, senza raggiungere la velocità di gara. In particolare, le sanzioni a Minì e e Tsolov, valutate alla luce della quinta pole stagionale del brasiliano dell'Academy Ferrari Rafael Camara (Invicta), riaprono per quest'ultimo scenari molto interessanti nella battaglia per la conquista del titolo di categoria stagionale.

La cronaca della gara

Alla partenza della gara breve, in prima fila si schierano -tenuto conto di tutte le decisioni dei commissari- Bennett (Trident) e Goethe (MP). Tsolov parte dalla quarta fila davanti a Camara, Minì solo dalla settima. Ma la situazione complessiva torna a offrire chances inattese anche per le speranze aritmetiche di Dunne e Leon. Allo spegnimento dei semafori la lotta per la testa della corsa si infiamma subito e alla prima curva il primo leader è Bennett, davanti a Inthrapuvasak. Settimo Tsolov, davanti a Leon, Dunne, Camara. Minì quattordicesimo. In tre giri Tsolov guadagna un'altra posizione, poi persa a beneficio di Leon. Al quinto giro va in testa coda Camara, tamponato da Varrone, che è costretto a fermarsi. Safety Car. Re-start all'ottavo giro: Bennett in testa. Al nono giro Durksen prende la testa della corsa. Al diciassettesimo giro Bilinski finisce contro le barriere senza conseguenze, dopo un testa coda. Safety Car e ripartenza lanciata al ventesimo giro dei ventuno previsti. Leon é quarto, davanti a Tsolov. Ma sul traguardo passa per primo sotto la bandiera a scacchi Durksen (Invicta), davanti a Bennett (Trident) e Goethe (MP). Muovono la classifica per il titolo Leon (quarto), Tsolov (quinto) e Dunne (settimo). Solo decimo Minì. In graduatoria generale Tsolov è sempre più leader con 171 punti, davanti a Camara e Minì (147), poi Dunne a quota 110 e Léon a 99. Domani Feature Race.