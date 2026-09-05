Kimi Antonelli, il parere di Bezzecchi: "Deve dare la scia a Russell"

Intervistato da Sky Sport prima delle qualifiche a Monza, il pilota Aprilia MotoGP Marco Bezzecchi ha dato un consiglio all'amico Kimi Antonelli, che partirà dal fondo della griglia per aver cambiato il motore: "Dare la scia a Russell? Se te lo chiede il team è giusto farlo; dato che Kimi deve partire ultimo in ogni caso, ci sta che lo faccia". Guarda il VIDEO con l'intervista completa. Il fine settimana è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE