George Russell conquista la terza vittoria in stagione e merita il 10 per tutto il weekend. L'uomo migliore del sabato di Baku, però, è Isack Hadjar, che torna sul podio dopo 3 gare di assenza: 10 e lode per lui. 6,5 per Leclerc e 6 per Antonelli, mentre Hamilton non va oltre il 5. Tutti i voti a Baku. Il Mondiale di F1 torna la prossima settima in Malesia (che sostituisce il Bahrain): diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP BAKU: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA