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F1, l'albo d'oro del GP Azerbaijan: Verstappen e Perez in testa

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Il GP di Baku compie dieci anni dalla sua prima edizione, corsa nel 2016: in nove appuntamenti, si sono registrati sette vincitori diversi, a confermare l'imprevedibilità tipica delle gare in terra azera. Solamente Sergio Perez e Max Verstappen sono riusciti a vincere più di una volta a Baku: chi ci riuscirà quest'anno? L'albo d'oro del GP Azerbaijan. Il weekend di Baku è LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU, GARA DI SABATO: IL MOTIVO

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