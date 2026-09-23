F1, l'albo d'oro del GP Azerbaijan: Verstappen e Perez in testa

Il GP di Baku compie dieci anni dalla sua prima edizione, corsa nel 2016: in nove appuntamenti, si sono registrati sette vincitori diversi, a confermare l'imprevedibilità tipica delle gare in terra azera. Solamente Sergio Perez e Max Verstappen sono riusciti a vincere più di una volta a Baku: chi ci riuscirà quest'anno? L'albo d'oro del GP Azerbaijan. Il weekend di Baku è LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU, GARA DI SABATO: IL MOTIVO