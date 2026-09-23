F1, l'albo d'oro del GP Azerbaijan: Verstappen e Perez in testa
Il GP di Baku compie dieci anni dalla sua prima edizione, corsa nel 2016: in nove appuntamenti, si sono registrati sette vincitori diversi, a confermare l'imprevedibilità tipica delle gare in terra azera. Solamente Sergio Perez e Max Verstappen sono riusciti a vincere più di una volta a Baku: chi ci riuscirà quest'anno? L'albo d'oro del GP Azerbaijan. Il weekend di Baku è LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Nico Rosberg, Mercedes
- Daniel Ricciardo, Red Bull
- Lewis Hamilton, Mercedes
- Valtteri Bottas, Mercedes
- Sergio Perez, Red Bull
- Max Verstappen, Red Bull
- Sergio Perez, Red Bull
- Oscar Piastri, McLaren
- Max Verstappen, Red Bull