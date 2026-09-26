F1, Russell e gli altri piloti che hanno fatto il Grande Slam. Cos'è e la CLASSIFICA
Con la dominante vittoria al GP dell'Azerbaigian a Baku, George Russell è entrato ufficialmente nell'esclusivo club del Grande Slam (Grand Chelem) in Formula 1: pole position, vittoria, giro veloce in gara e tutti i giri condotti in testa dal primo all'ultimo. È il 27° pilota nella storia del Circus a riuscire in questa impresa. Ecco la classifica aggiornata di tutti i re del Grand Chelem
- Per conquistare il "Grand Chelem" (o Grande Slam) in Formula 1, un pilota deve firmare una prestazione perfetta nell'arco del weekend: conquistare la pole Pposition, vincere la Gara, far segnare il giro veloce e condurre la corsa in testa dal primo all'ultimo giro.
- Il successo dominante sul circuito cittadino di Baku inserisce George Russell nella ristretta cerchia di piloti capaci di completare il weekend perfetto. Per il britannico della Mercedes è il 1° Grande Slam della carriera.
- Insieme a George Russell, sono 12 i piloti nella storia della Formula 1 ad aver conquistato un solo Grande Slam in carriera:
- Mike Hawthorn
- Stirling Moss
- Jo Siffert
- Jacky Ickx
- Clay Regazzoni
- Niki Lauda
- Jacques Laffite
- Gilles Villeneuve
- Gerhard Berger
- Damon Hill
- Fernando Alonso
- Charles Leclerc
- A quota 2 Grandi Slam troviamo un gruppo composto da leggende del passato e campioni del mondo:
- Juan Manuel Fangio
- Jack Brabham
- Mika Häkkinen
- Nico Rosberg
- Un solo pilota, invece, è a quota 3: si tratta di Nelson Piquet.
- Sono quattro i campioni capaci di raggiungere quota 4 Grandi Slam:
- Jackie Stewart
- Ayrton Senna
- Nigel Mansell
- Sebastian Vettel
- Sul terzo gradino del podio all-time si posizionano due icone della storia della Ferrari e della Formula 1:
- il bicampione italiano Alberto Ascari
- il sette volte iridato Michael Schumacher
- Nel corso delle sue stagioni di dominio con la Red Bull, anche Max Verstappen è salito a quota 5 Grandi Slam in carriera (Austria 2021, Emilia-Romagna 2022, Spagna 2023, Qatar 2023, Bahrain 2024), agganciando Ascari e Schumacher al 3° posto di sempre
- Al secondo posto solitario c'è Lewis Hamilton. Il re dei record dell'era moderna ha firmato 6 Grandi Slam in carriera, l'ultimo dei quali al GP d'Arabia Saudita 2021.
- In cima alla classifica di tutti i tempi rimane saldo il leggendario scozzese Jim Clark, capace di conquistare ben 8 Grandi Slam durante gli Anni '60 con la Lotus. Un record assoluto che dura da oltre sessant'anni.