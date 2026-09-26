Con la dominante vittoria al GP dell'Azerbaigian a Baku, George Russell è entrato ufficialmente nell'esclusivo club del Grande Slam (Grand Chelem) in Formula 1: pole position, vittoria, giro veloce in gara e tutti i giri condotti in testa dal primo all'ultimo. È il 27° pilota nella storia del Circus a riuscire in questa impresa. Ecco la classifica aggiornata di tutti i re del Grand Chelem