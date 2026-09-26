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IPA88942719 - RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W17, portrait during the 2026 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix, 15th round of the 2026 Formula One World Championship from September 24 to 26, 2026 on the Baku City Circuit, in Baku, Azerbaijan

F1, Russell e gli altri piloti che hanno fatto il Grande Slam. Cos'è e la CLASSIFICA

DOPO BAKU 2026 fotogallery
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Con la dominante vittoria al GP dell'Azerbaigian a Baku, George Russell è entrato ufficialmente nell'esclusivo club del Grande Slam (Grand Chelem) in Formula 1: pole position, vittoria, giro veloce in gara e tutti i giri condotti in testa dal primo all'ultimo. È il 27° pilota nella storia del Circus a riuscire in questa impresa. Ecco la classifica aggiornata di tutti i re del Grand Chelem

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