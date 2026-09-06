Dopo la Sprint, Durksen vince anche la Feature Race di Monza. In classifica generale Camara (secondo in gara) fa un balzo in avanti e si riporta a -11 da Tsolov, sempre primo (a quota 177). Si allontana Minì dalla vetta, ora è a -30 dal leader. Alle 15 il GP di F1 in diretta su Sky e in streaming su NOW F1, GP MONZA: LA DIRETTA DELLA GARA

La Formula 2 a Monza nel segno di Durksen e della doppietta Invicta Racing: vittoria in entrambe le gare del weekend con Camara, secondo nella Feature Race, che recupera sul leader del campionato Tsolov, solo settimo. Terza piazza per Leon.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Archiviata la Sprint Race che ha consentito a Nikola Tsolov (Campos) di portare a casa altri 4 punti e salire a quota 171 in classifica generale, a dispetto dei suoi principali avversari che hanno messo a segno due zeri (Gabriele Minì -MP- solo decimo, Rafael Camara -Invicta- ritirato), le monoposto si schierano per la Feature Race rispettando l'ordine di qualifica. E così Camara ritrova la prima fila e la pole position (la quinta stagionale) accanto al compagno di squadra Durksen, vincitore ieri; Minì è costretto a inseguire dalla settima fila; Tsolov, leader del campionato, controlla tutto scattando dalla quinta. Tutti i piloti montano gomme supersoft, tranne Fittipaldi ed Herta che preferiscono partire con le soft. Allo spegnimento dei semafori e dopo la prima curva a guidare la corsa è Durksen. Ottima la partenza di Léon, quinto. Minì perde tre posizioni e scivola diciassettesimo. Quarto giro, Camara si prende la leadership, poi la rende al compagno di scuderia un giro più tardi. Gioco di squadra dei piloti Invicta. Al sesto giro Camara, autore anche del tempo limite, torna in testa. Il primo a essere richiamato al pit è Durksen. Rientra il giro dopo Dunne, con una grande frenata, che rischia di compromettere anche la sosta di chi lo segue. Al nono giro rientrano altro sette piloti, fra i quali Camara e Tsolov.

Devono ancora fermarsi Fittipaldi, Maini ed Herta (che ha comunque fatto una sosta per cambiare il musetto). Leader virtuale è Durksen, davanti a Camara. Dodicesimo giro: si ferma Herta. Safety Car. Fittipaldi corre ai box e rientra a centro gruppo, ma con le supersoft. In regime di Safety Car Fittipaldi rientra ancora ai box per mettere le gomme soft. Ma questa volta si ritrova sul fondo del gruppo. Tsolov è ottavo, Minì è tredicesimo. Re-start al diciassettesimo giro, Durksen leader davanti a Camara. Poi Dunne sbaglia un attacco e ne approfitta Léon, terzo. Al diciannovesimo giro Miyata è sesto. In coda si toccano Maini e Villagomez. Minì sorpassa Boya. A sei giri dal termine Bennett scavalca Dunne. Tsolov è settimo.