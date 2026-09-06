F3, festa Italia a Monza con un favoloso Nicola Lacorte: vince la Feature Race

F3, festa Italia a Monza con un favoloso Nicola Lacorte: vince la Feature RaceGP ITALIA FOTO da @Formula3 - X
Nicola Lacorte conquista una vittoria bellissima, ottenuta senza sbagliare nulla. Con l'ottavo posto Ugochukwu recupera quattro punti insperati a Slater e accorcia in classifica, andando a -15 dal britannico alla vigilia della trasferta decisiva e della tripla gara di Madrid. Alle 15 il GP di F1 in diretta su Sky e in streaming su NOW
Un favoloso Nicola Lacorte conquista una la vittoria nella Feature Race di Formula 3 davanti al pubblico di Monza: impeccabile gara del pilota italiano, tra sorpassi e ritmo da vero campione. Sul podio secondo Taponen e terzo Kato. Fuori il leader del campionato Freddie Slater.
A causa delle molte penalità comminate dopo libere, qualifiche e anche gara Sprint, appare molto rimescolata la griglia della Feature Race di Monza. Dalla prima fila comunque scatta l'autore della pole position e leader del campionato Freddie Slater (Trident), con accanto Kanato Le (ART). Solo in dodicesima fila Ugochukwu (Campos), penalizzato dopo la scorrettezza ai danni di De Palo nelle libere del venerdì. Dalla sesta parte fila Barrichello (AIX), retrocesso di tre posizioni dopo l'incidente di ieri con Badoer, con affianco Colnaghi (MP), penalizzato di tre posizioni per l'unsafe release rimediato nelle qualifiche. In seconda fila spicca la presenza dell'italiano Lacorte (Dams), in quinta Badoer (Rodin).
Dopo il giro di ricognizione rientra in pit lane Xie (Dams). Al via è bagarre nella zona centrale del gruppo, dove è alto il rischio di contatti. Il primo leader della corsa è Slater, davanti a Le e Lacorte. Dopo un giro precipita in penultima posizione Ugochukwu, tamponato da Nael. Nel corso del terzo giro Rivera sale in terza posizione. Poi Mc Laughlin e Bhirombhakdi si toccano e per il primo la gara termina in anticipo. Safety Car. Re-start al quinto giro. Kato sorpassa Lacorte. Alle loro spalle Taponen e Barrichello entrano in contatto. Al sesto giro Le sorpassa Slater, Lacorte si riprende una posizione su Rivera. Passa anche Kato su Slater. Nel giro successivo Lacorte attacca ancora e sorpassa Slater: terzo. Rivera ai box al settimo giro. Ottava tornata: Lacorte sorpassa anche Kato e sale in seconda posizione. Nael intanto tampona Stromsted e l'ala anteriore lo costringe a fermarsi. 10" di penalità per Nael. Al nono giro Kato torna secondo. All'Ascari Lacorte torna secondo. E all'inizio del decimo giro passa in testa. Alle spalle dei primi, Clerot viene tamponato da Colnaghi e si gira. Undicesimo giro: Taponen in una sola staccata fa secche le due ART e si pone alle spalle di Lacorte. Slater intanto scivola in settima piazza. Al dodicesimo giro Slater sbaglia ed è quindicesimo, alle sue spalle arriva Ugochukwu e lo passa, riaprendo il campionato. Slater richiamato ai box ha la gomma destra che gira male. Nakamura di traverso nella ghiaia tiene tutti col fiato sospeso. Inizia il tredicesimo giro con Taponen molto aggressivo su Lacorte. Si ferma Rivera.
E si ferma lungo il tracciato anche Slater, senza la posteriore destra. Safety Car al quattordicesimo giro. 10" di penalità per Colnaghi. E Ugochukwu, che per un attimo è stato virtualmente a -44 in classifica da Slater, con la sua tredicesima posizione vede la possibilità di entrare in zona punti e addirittura accorciare il gap dal britannico. Re-start al diciassettesimo giro. Ugochukwu entra in zona punti a metà tornata. Bandiera nero/arancio per Giusti per l'ala danneggiata. Fermo Barrichello, Drive through per Badoer. Ugochukwu ottavo. Sotto la bandiera a scacchi passa primo Nicola Lacorte, conquistando una vittoria bellissima, voluta, ottenuta senza sbagliare nulla. Una gara di maturità, di velocità, di caparbietà. Con l'ottavo posto Ugochukwu recupera quattro punti insperati a Slater e accorcia in classifica, andando a -15 dal britannico alla vigilia della trasferta decisiva e della tripla gara di Madrid...