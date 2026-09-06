F3, festa Italia a Monza con un favoloso Nicola Lacorte: vince la Feature Race

Dopo il giro di ricognizione rientra in pit lane Xie (Dams). Al via è bagarre nella zona centrale del gruppo, dove è alto il rischio di contatti. Il primo leader della corsa è Slater, davanti a Le e Lacorte. Dopo un giro precipita in penultima posizione Ugochukwu, tamponato da Nael. Nel corso del terzo giro Rivera sale in terza posizione. Poi Mc Laughlin e Bhirombhakdi si toccano e per il primo la gara termina in anticipo. Safety Car. Re-start al quinto giro. Kato sorpassa Lacorte. Alle loro spalle Taponen e Barrichello entrano in contatto. Al sesto giro Le sorpassa Slater, Lacorte si riprende una posizione su Rivera. Passa anche Kato su Slater. Nel giro successivo Lacorte attacca ancora e sorpassa Slater: terzo. Rivera ai box al settimo giro. Ottava tornata: Lacorte sorpassa anche Kato e sale in seconda posizione. Nael intanto tampona Stromsted e l'ala anteriore lo costringe a fermarsi. 10" di penalità per Nael. Al nono giro Kato torna secondo. All'Ascari Lacorte torna secondo. E all'inizio del decimo giro passa in testa. Alle spalle dei primi, Clerot viene tamponato da Colnaghi e si gira. Undicesimo giro: Taponen in una sola staccata fa secche le due ART e si pone alle spalle di Lacorte. Slater intanto scivola in settima piazza. Al dodicesimo giro Slater sbaglia ed è quindicesimo, alle sue spalle arriva Ugochukwu e lo passa, riaprendo il campionato. Slater richiamato ai box ha la gomma destra che gira male. Nakamura di traverso nella ghiaia tiene tutti col fiato sospeso. Inizia il tredicesimo giro con Taponen molto aggressivo su Lacorte. Si ferma Rivera.