Nonostante il 9° posto finale, Franco Colapinto scoppia a piangere durante le interviste dopo il GP di Monza. Il motivo? L'argentino, 3° alla ripartenza dopo la bandiera rossa, è uscito di pista alla Lesmo 1 ed è rientrato in 16^ posizione. "Sarebbe potuta essere una grande gara", ha commentato a Espn Argentina. "Ho commesso un grave errore e ho sprecato una grande opportunità. Sono triste". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW

GP MONZA: HIGHLIGHTS