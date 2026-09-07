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F1, Colapinto in lacrime: "Ho sprecato una grande opportunità". VIDEO

gp monza
Foto e video Instagram @f1 @espnargentina

Nonostante il 9° posto finale, Franco Colapinto scoppia a piangere durante le interviste dopo il GP di Monza. Il motivo? L'argentino, 3° alla ripartenza dopo la bandiera rossa, è uscito di pista alla Lesmo 1 ed è rientrato in 16^ posizione. "Sarebbe potuta essere una grande gara", ha commentato a Espn Argentina. "Ho commesso un grave errore e ho sprecato una grande opportunità. Sono triste". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW

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