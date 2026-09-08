Dal 2 al 4 ottobre il circuito del Mugello ospiterà la prima edizione del Gran Premio Storico d’Italia, un weekend di vere gare e celebrazioni dedicato alla leggendaria era Ferrari di Michael Schumacher (1996-2006). L'evento vedrà scendere in pista oltre cento monoposto storiche di F1, F2, F3 e Formula Ford

Ancora da smaltire la sbornia per la leggendaria impresa di Kimi Antonelli a Monza, che già l’Italia torna protagonista nel mondo Formula 1. Al Mugello, dal 2 al 4 ottobre, sarà in pista il primo Gran Premio Storico d’Italia.

Sul circuito di proprietà Ferrari, continuano le celebrazioni di Micheal Schumacher. Infatti, in pista gireranno tutte le Rosse della decade 1996-2006 entrate nella leggenda del Cavallino che ha vinto cinque titoli piloti e sei costruttori. A farle cantare in pista tanti ex piloti come Giancarlo Fisichella, Luca Badoer e Antonio Giovinazzi, tra i più recenti, passando per compagni di squadra del kaiser come Eddie Irvine e Mika Salo, fino a nomi storici come Gerhard Berger e René Arnoux.

Ma attenzione, non sarà solo una parata storica, ma un vero e proprio weekend di gara. Si parte il venerdì con le qualifiche, poi le gare sabato e domenica delle categorie impegnate. Oltre a cento Formula 1 divise in griglia per decadi, anche Formula 2, Formula 3 e Formula Ford.

“Le macchine saranno tutte in pista, noi come Ferrari supportiamo sempre i nostri clienti e siamo l’unico costruttore ad avere un reparto dedicato alle vetture storiche”, ha commentato presentando l’evento Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti Ferrari.