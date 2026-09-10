Da oggi, su Sky e in streaming su NOW, nuovo appuntamento per il Mondiale di Formula 1 2026, con il Circus che è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Un evento da seguire interamente su Sky con aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui social di Sky Sport F1. Alle 14.30 il via della conferenza piloti, mentre da venerdì 11 settembre sarà la pista a parlare con le prove libere. Domenica alle 15 il via della gara. Il GP di Spagna sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K