Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Madrid in Spagna
A Madrid si alza il sipario sul GP di Spagna che si correrà sul nuovo circuito del MadRing. Alle 14.30 la conferenza piloti con protagonisti i padroni di casa Carlos Sainz e Fernando Alonso. La diretta è sul canale 207 di Sky e qui in live streaming. Tutto il fine settimana del GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti a Madrid! Scatta il weekend del GP Spagna sul nuovo tracciato del MadRing: seguiamo insime la conferenza piloti su Sky Sport F1. Qui il nostro live blog e il live streaming. Buon divertimento!
La F1 a Madrid, cominciamo a conoscere la pista...
Primo gruppo di piloti in conferenza
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
Secondo gruppo di piloti in conferenza
- Carlos Sainz (Williams)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
Cosa c'è da sapere prima di scendere in pista
- Lunghezza: 5,4 km
- Numero di curve: 22
- Giri del GP: 57
- Distanza della gara: 307.8 km circa
- Posizione: IFEMA Madrid/Valdebebas
- Prima edizione: 2026
BENVENUTI AL MADRING, 22 NUOVE CURVE TUTTE DA SCOPRIRE - Il MadRing debutta nel Mondiale e nessuno conosce ancora davvero il suo comportamento in pista. Tra 22 curve, banking, frenate e gestione dell’energia, ecco cosa potrebbe decidere il primo GP di Madrid e tutti i segreti del nuovo circuito di F1 – IVAN CAPELLI PER SKY SPORT INSIDER
MURI VICINI, POCHE VIE DI FURA - Una novità ma non troppo Madrid, che nel calendario della F1 è già stata 11 volte con le gare di Jarama tra il 1967 e il 1981. Ma questa di Madrid è una pista totalmente nuova, che presenta anche diverse insidie - L'APPROFONDIMENTO DI ANDREA SILLITTI
GOMME - In vista dell'inedito GP Spagna sul circuito cittadino di Madrid, Pirelli ha selezionato il tris di mescole centrali della propria gamma: C2 come Hard (White), C3 come Medium (Yellow) e C4 come Soft (Red). Un tracciato 'ibrido' caratterizzato da forti carichi verticali — guidati dalla spettacolare curva sopraelevata "La Monumental" con il 24% di pendenza — e da un asfalto liscio e pre-trattato rappresenta un'incognita per i team. I DETTAGLI
LA CLASSIFICA - Dopo l'impresa di Monza, Kimi Antonelli è sempre più lanciato verso il trionfo nel Mondiale di F1. Il leader del campionato ha 66 punti di vantaggio sul Russell. Fuori dai giochi ormai la Ferrari. CLICCA QUI
LA VIGILIA DI VASSEUR - Il team principal della Ferrari alla vigilia del GP Spagna, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1: "Ci siamo lasciati Monza alle spalle e siamo completamente concentrati su Madrid e sull'opportunità che ogni nuovo weekend di gara rappresenta"
CASCO SPECIALE... - Per la prima edizione del GP Spagna sul nuovo circuito di Madrid, Carlos Sainz ha svelato una livrea speciale dedicata a un autentico "ritorno alle origini". Il design riprende fedelmente la livrea del primo casco mai utilizzato da Sainz nei suoi esordi nel karting nel 2005, a sua volta storicamente ispirato da uno dei caschi di suo padre, la leggenda del rally Carlos Sainz Sr. TUTTE LE FOTO
Il casco di Sainz per il suo GP Spagna è un ritorno al passatoVai al contenuto
...LIVREA SPECIALE - La Williams celebra il ritorno della Formula 1 a Madrid con una livrea speciale ispirata ai colori della FW07C, la monoposto con cui il team vinse il campionato nel 1981, l'ultima gara disputata nella capitale spagnola. TUTTE LE FOTO
Williams, tocco vintage al GP Spagna di F1: livrea ispirata al trionfo nel Mondiale costruttori 1981Vai al contenuto
RED BULL - Isack Hadjar salta anche il GP di Spagna a Madrid. Il francese della Red Bull non ha ancora recuperato dall'infortunio al polso sinistro che lo aveva già costretto a saltare Zandvoort e Monza. Al suo posto ci sarà ancora Liam Lawson al fianco di Max Verstappen, mentre Yuki Tsunoda resterà in Racing Bulls.
Da oggi, su Sky e in streaming su NOW, nuovo appuntamento per il Mondiale di Formula 1 2026, con il Circus che è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Un evento da seguire interamente su Sky con aggiornamenti costanti con highlights e contenuti live anche sul sito Skysport.it e sui social di Sky Sport F1. Alle 14.30 il via della conferenza piloti, mentre da venerdì 11 settembre sarà la pista a parlare con le prove libere. Domenica alle 15 il via della gara. Il GP di Spagna sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K
Il team di Sky Sport F1
Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria, pronti a catturare le emozioni dei tifosi e l’atmosfera del paddock. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste e approfondimenti dai box con Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.
Oggi su Sky Sport F1
- Conferenza piloti alle 14.300 - anche qui in live streaming
- Pit-Walk
Il programma di venerdì 11 settembre
- 09:55 Prove Libere F3
- 11:05 Prove Libere F2
- 13:30 Prove Libere 1 F1
- 15.00 Qualifiche F2
- 17:00 Prove Libere 2 F1
- 18:25 Qualifiche F3 Gruppo 1
- 18:55 Qualifiche F3 Gruppo 2
Il programma di sabato 12 settembre
- 11:05 Gara Sprint F3
- 12:30 Prove Libere 3 F1
- 14:15 Gara Sprint F2
- 16:00 Qualifiche F1
Il programma di domenica 13 settembre
- 09:45 Feature Race F3
- 11:25 Feature Race F2
- 15:00 Gara F1