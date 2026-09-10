F1, la fame infinita di Kimi e il riscatto Ferrari: i temi del GP Madrid
La Formula 1 debutta ufficialmente a Madrid. Dalla 'fame infinita' di Kimi, che non si accontenta dopo la vittoria a Monza alla voglia di riscatto della Ferrari. Qui tutti i temi più importanti del fine settimana in Spagna, da seguire live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Niccolò Severini
- Debutta in Formula 1 il Madring, una pista con un layout a medio-alto carico aerodinamico con i muri molto vicini alla pista. Servirà precisione e concentrazione perché ogni errore qui può essere fatale. Già dalle Libere 1 lo conosceremo meglio, ma le aspettative per vivere con l’adrenalina al massimo sono alte. E poi la “peraltata” Monumental è destinata a entrare come una delle curve più iconiche del calendario, d’altronde è quella a più alto carico del mondiale!
- L’epica vittoria di Monza ha saziato la pancia di Antonelli? Macché, Kimi è pronto a tornare in pista e trionfare ancora, in un 2026 da record con vista… non lo diciamo. L’umore a mille è sicuramente un boost di fiducia. Kimi si è dimostrato reattivo nell’adattarsi a piste sconosciute lo scorso anno (è andato meglio in quelle in cui non aveva mai corso rispetto a quelle già provate) ed è un fattore in un tracciato che è un’incognita per tutti
- Il weekend di Monza è stato difficile, anche oltre le aspettative, ha ammesso Vasseur. In un tracciato in cui la potenza pura del motore conterà meno rispetto all’Italia, la Ferrari potrà tornare a dire la sua tra le curve madrilene. Inoltre, qui l’effetto di Aduo2 si potrebbe vedere con maggior efficienza. Poi la componente emotiva: c’è voglia di riscatto
- La partenza di Monza ha scatenato il fastidio di Lewis Hamilton che ha invocato regole di ingaggio chiare all’interno della Scuderia. All’inglese non è piaciuta la manovra del compagno alla prima variante, che ha poi finito per compromettergli la gara. L’epilogo molto anticipato della gara di Leclerc non ha permesso di vedere altre situazioni. A proposito: Charles ha subito una brutta botta in Parabolica, ma a Madrid è già pronto per lasciarsele alle spalle
- La botta emotiva di Monza l’ha provata a nascondere ma è molto viva. Lui partiva in prima fila con il compagno in penultima. Tutto apparecchiato per una vittoria facile e rosicchiare punti in classifica mondiale. È successo tutto il contrario. L’umore non sarà dei migliori ma Russell non ha ancora alzato bandiera bianca per il titolo: “Kimi merita di essere in testa. Io posso solo arrivare ad ogni qualifica e gara cercando di essere il più veloce”. Parole di circostanza o ci crede ancora davvero?
- Gli addetti ai lavori hanno paragonato il Madring all’Hungaroring e Zandvoort. Due piste in cui Lando Norris si è preso pole e vittoria. Che il layout della capitale spagnola riporti in alto il campione del mondo? A Monza, anche per via di una qualifica deficitaria, Lando ha dovuto correre di rimonta, in una gara comunque chiusa al quarto posto. Ma la sensazione di una clamorosa rimonta mondiale è rimasta, appunto, una sensazione
- Non un segmento facile di stagione, ma il lampo clamoroso di Pierre Gasly nel sabato di Monza ha gasato l’ambiente. Una pole tirata fuori dal nulla che ha cancellato (parzialmente) la delusione per il podio di Monaco perso. Un layout che non esalterà, come detto, la loro Power Unit come in Brianza, ma il boost morale di Gasly può aiutare. E Colapinto vuole il riscatto dopo una domenica italiana complicata
- A margine della zona punti nel nuovo debutto in F1 in Olanda, punto che è arrivato a Monza. È tornato con grande spirito il Samurai, appiedato lo scorso anno. Inoltre, questa terza (e sulla carta ultima gara, da Baku dovrebbe rientrare Hadjar) può essere una vetrina per il prossimo anno e cercare di recuperare un sedile: “Essere tornato è un sogno”, aveva detto. Ora sta a lui convincere i team a farglielo continuare anche l’anno prossimo
- Anno avaro, avarissimo, di soddisfazioni per i due piloti di casa. Fernando ha raccolto tre punti tra Monaco (sfruttando il caos di penalità e ultimi giri) e quelli meritati di Olanda. Ma già a Monza è tornata la delusione con un DNF. Carlos ha messo insieme sei punti con tre noni posti, ma la top 10 manca dal Canada. Il rinnovo con Williams (che avrà una livrea retrò per questo GP) ha confermato la fiducia che nutre nella squadra. Ma servono risposte in pista
- Lo spettacolo in pista non è quasi mai mancato la domenica in questo 2026. Fuori dalla pista anche: circuiti colorati, fan appassionati e tante tantissime iniziative che corredano weekend sempre più imperdibili, per un’esperienza immersiva sia nel vederla dal vivo che in televisione. Poi con le emozioni che sta regalando all’Italia Kimi Antonelli, perdersela è un delitto!