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F1, la fame infinita di Kimi e il riscatto Ferrari: i temi del GP Madrid

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La Formula 1 debutta ufficialmente a Madrid. Dalla 'fame infinita' di Kimi, che non si accontenta dopo la vittoria a Monza alla voglia di riscatto della Ferrari. Qui tutti i temi più importanti del fine settimana in Spagna, da seguire live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Niccolò Severini

F1, GP SPAGNA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

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