Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato. Dopo le esclusioni a sorpresa del Q1 (oltre alle due Cadillac, fuori le due Haas, la Williams di Albon e l'Audi di Hulkenberg), nel Q2 eliminate le due Aston Martin (12° Alonso, Stroll 14°), Lawson e Sainz. Colapinto e Lindblad senza tempo. Il GP domenica alle 9 live su Sky e in streaming su NOW