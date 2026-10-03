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F1 in Malesia: i piloti eliminati nelle qualifiche a Sepang

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Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato. Dopo le esclusioni a sorpresa del Q1 (oltre alle due Cadillac, fuori le due Haas, la Williams di Albon e l'Audi di Hulkenberg), nel Q2 eliminate le due Aston Martin (12° Alonso, Stroll 14°), Lawson e Sainz. Colapinto e Lindblad senza tempo. Il GP domenica alle 9 live su Sky e in streaming su NOW

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