F1 in Malesia: i piloti eliminati nelle qualifiche a Sepang
Ecco i tempi e i risultati di ogni pilota eliminato. Dopo le esclusioni a sorpresa del Q1 (oltre alle due Cadillac, fuori le due Haas, la Williams di Albon e l'Audi di Hulkenberg), nel Q2 eliminate le due Aston Martin (12° Alonso, Stroll 14°), Lawson e Sainz. Colapinto e Lindblad senza tempo. Il GP domenica alle 9 live su Sky e in streaming su NOW
- LAWSON (Racing Bulls) - 11° - 1:37.023
- ALONSO (Aston Martin) - 12° - 1:37.220
- SAINZ (Williams) - 13° - 1:37.527
- STROLL (Aston Martin) - 14° - 1:37.566
- COLAPINTO (Alpine) - 15° - senza tempo
- LINDBLAD (Racing Bulls) - 16° - senza tempo
- HULKENBERG (Audi) - 17° - 1:38.193
- BEARMAN (Haas) - 18°- 1:38.203
- OCON (Haas) - 19° - 1:38.456
- ALBON (Williams) - 18° - 1:38.823
- BOTTAS (Cadillac) - 21° - 1:38.834
- PEREZ (Cadillac) - 22° - 1:39.156