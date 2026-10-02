Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Formula 1, il meteo dal circuito a Sepang: tutte le previsioni e le temperature

CHE TEMPO FA fotogallery
4 foto

Dopo 9 anni, la F1 torna a Sepang per il 16° appuntamento della stagione. Ad attendere team e piloti c'è la consueta combinazione critica del microclima malese: temperature dell'aria costantemente sopra i 32 °C, tassi di umidità vicini all'80% e l'immancabile minaccia dei temporali tropicali. Con l'asfalto destinato a superare i 45 °C nelle ore centrali, la gestione termica delle gomme sarà una delle variabili decisive per qualifiche e gara. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

ALTRE FOTOGALLERY

Un caldo GP a Sepang: 10 motivi per non perderlo

COSA ATTENDERCI

Denominazione particolare per questo Gran Premio che si correrà in Malesia ma manterrà il titolo...

10 foto

È il GP Bahrain, ma si corre in Malesia: le FOTO

SEPANG

La Malesia ospita e prende il posto della tappa del Mondiale di Formula 1 non disputata in...

15 foto

Mercedes, gli aggiornamenti a Sepang (ma non solo)

LA W17

Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla W17 calcolato...

7 foto

Asfalto e meteo: le gomme Pirelli a Sepang

LE SCELTE

Pirelli si prepara ad affrontare le sfide estreme del circuito di Sepang, appuntamento chiave del...

5 foto

Haas, Camara in pole ma c'è anche Fornaroli

mercato piloti

La Haas ha ufficializzato che Ocon lascerà il team a fine 2026: Camara è in pole per prendere il...

8 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Il podio di Franco Bragagna - 21^ puntata

    VODCAST

    Il vodcast settimanale di Sky Sport in cui Franco Bragagna approfondisce gli argomenti in trend,...

    La F1 in Malesia: libere alle 6.30 su Sky

    guida tv

    La F1 fa tappa in Malesia, che questo weekend ospiterà il GP del Bahrain: venerdì in scena la...

    Antonelli: "All'attacco per tornare a vincere"

    MERCEDES

    Il leader del Mondiale alle vigilia del weekend a Sepang: "Il mindset è quello di cercare di...