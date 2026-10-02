Dopo 9 anni, la F1 torna a Sepang per il 16° appuntamento della stagione. Ad attendere team e piloti c'è la consueta combinazione critica del microclima malese: temperature dell'aria costantemente sopra i 32 °C, tassi di umidità vicini all'80% e l'immancabile minaccia dei temporali tropicali. Con l'asfalto destinato a superare i 45 °C nelle ore centrali, la gestione termica delle gomme sarà una delle variabili decisive per qualifiche e gara. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW