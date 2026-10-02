Formula 1, il meteo dal circuito a Sepang: tutte le previsioni e le temperature
Dopo 9 anni, la F1 torna a Sepang per il 16° appuntamento della stagione. Ad attendere team e piloti c'è la consueta combinazione critica del microclima malese: temperature dell'aria costantemente sopra i 32 °C, tassi di umidità vicini all'80% e l'immancabile minaccia dei temporali tropicali. Con l'asfalto destinato a superare i 45 °C nelle ore centrali, la gestione termica delle gomme sarà una delle variabili decisive per qualifiche e gara. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
- Meteo: nuvoloso al mattino con progressivo aumento dell'instabilità nel pomeriggio; alta probabilità di rovesci o brevi temporali tropicali a metà giornata.
- Temperature: aria 26°C min / 33°C max. Asfalto fino a 46°C nelle ore centrali. Umidità: 75-85%.
- Meteo: caldo afoso nelle prime ore, con formazione di cumuli temporaleschi all'inizio del pomeriggio. Rischio pioggia battente durante la sessione di qualifica.
- Temperature: aria 25°C min / 34°C max. Asfalto tra i 38°C (con bagnato) e i 48°C (con sole). Umidità: 70-80%.
- Meteo: clima tropicale estremo. Partenza sotto il sole e afa intensa, con forte rischio di temporale estivo improvviso verso la seconda metà di gara.
- Temperature: aria 26°C min / 33°C max. Asfalto stimato tra 42°C e 45°C alla partenza. Umidità: 78%.