F1, oggi prove libere in Malesia: risultati e i tempi della seconda sessione a Sepang
Leclerc su Ferrari il più veloce della FP2 in Malesia (dove si corre il GP Bahrain), poi Hadjar e Norris. Quinto tempo per la Ferrari di Hamilton, ottava la Mercedes di Kimi, preceduto dal suo compagno Russell. Qui i tempi della seconda sessione di libere a Sepang. Il weekend della F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW
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