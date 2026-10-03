Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, oggi prove libere in Malesia: risultati e i tempi della seconda sessione a Sepang

RISULTATI fotogallery
23 foto

Leclerc su Ferrari il più veloce della FP2 in Malesia (dove si corre il GP Bahrain), poi Hadjar e Norris. Quinto tempo per la Ferrari di Hamilton, ottava la Mercedes di Kimi, preceduto dal suo compagno Russell. Qui i tempi della seconda sessione di libere a Sepang. Il weekend della F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1 IN MALESIA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

ALTRE FOTOGALLERY

F1 a Sepang, i tempi delle seconde prove libere

RISULTATI

Leclerc su Ferrari il più veloce della FP2 in Malesia (dove si corre il GP Bahrain), poi Hadjar e...

23 foto

È il GP Bahrain, ma si corre in Malesia: le FOTO

SEPANG

La Malesia ospita e prende il posto della tappa del Mondiale di Formula 1 non disputata in...

23 foto

Le previsioni meteo per la F1 a Sepang

CHE TEMPO FA

Dopo 9 anni, la F1 torna a Sepang per il 16° appuntamento della stagione. Ad attendere team e...

4 foto

Un caldo GP a Sepang: 10 motivi per non perderlo

COSA ATTENDERCI

Denominazione particolare per questo Gran Premio che si correrà in Malesia ma manterrà il titolo...

10 foto

Mercedes, gli aggiornamenti a Sepang (ma non solo)

LA W17

Mercedes in Malesia porta al debutto un importante pacchetto di aggiornamenti sulla W17 calcolato...

7 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Hamilton: "Passo non sembra lontano dai migliori"

    ferrari

    Lewis Hamilton analizza il 5° posto nel venerdì di Sepang: "E' stata una giornata impegnativa,...

    Hamilton, impeding su Bortoleto: warning per lui

    Formula 1

    Lewis Hamilton ha ostacolato Bortoleto, impegnato in un giro veloce, durante le Fp2 del GP...

    Leclerc: "Prestazione incoraggiante, tutti vicini"

    ferrari

    Charles Leclerc miglior tempo nella prima giornata di libere a Sepang: "La nostra prestazione è...