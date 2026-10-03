Leclerc su Ferrari il più veloce della FP2 in Malesia (dove si corre il GP Bahrain), poi Hadjar e Norris. Quinto tempo per la Ferrari di Hamilton, ottava la Mercedes di Kimi, preceduto dal suo compagno Russell. Qui i tempi della seconda sessione di libere a Sepang. Il weekend della F1 è sempre live su Sky e in streaming su NOW

F1 IN MALESIA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE