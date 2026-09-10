F1, il casco speciale di Sainz (Williams) per il GP Spagna: è un ritorno al passato
Per la prima edizione del GP Spagna sul nuovo circuito di Madrid, Carlos Sainz ha svelato una livrea speciale dedicata a un autentico "ritorno alle origini". Il design riprende fedelmente la livrea del primo casco mai utilizzato da Sainz nei suoi esordi nel karting nel 2005, a sua volta storicamente ispirato da uno dei caschi di suo padre, la leggenda del rally Carlos Sainz Sr. La F1 è live su Sky e in streaming su NOW
- A differenza dei caschi più recenti dominati da tonalità scure o finiture in fibra di carbonio a vista, questo modello presenta uno sfondo prevalentemente bianco opaco, che riproduce fedelmente l'impostazione grafica classica utilizzata dai giovani piloti nei primi anni 2000.
- La grafica laterale è caratterizzata da vistose fasce con i colori della bandiera spagnola (rosso e giallo) che avvolgono la calotta, riproponendo le linee e i tratti stilistici spezzati tipici del suo primissimo casco da kart.
- Pur mantenendo lo schema grafico del 2005, il casco integra elementi attuali come i loghi della Williams Racing e i partner tecnici, uniti al suo immancabile numero di gara 55.
- "Dalla mia prima gara di kart nel 2005 alla mia prima gara di F1 a Madrid. Per questo casco, volevo tornare a dove tutto è iniziato, riportare quel primo design ispirato a quello di mio padre e dargli il mio tocco personale oggi. Non vedo l'ora di gareggiare sulla pista di casa", ha scritto il pilota Williams sui social.