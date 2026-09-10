Per la prima edizione del GP Spagna sul nuovo circuito di Madrid, Carlos Sainz ha svelato una livrea speciale dedicata a un autentico "ritorno alle origini". Il design riprende fedelmente la livrea del primo casco mai utilizzato da Sainz nei suoi esordi nel karting nel 2005, a sua volta storicamente ispirato da uno dei caschi di suo padre, la leggenda del rally Carlos Sainz Sr. La F1 è live su Sky e in streaming su NOW

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