F1, livrea Williams al GP Spagna ispirta alla FW07C che vinse il Mondiale costruttori 1981
La Williams celebrerà il ritorno della Formula 1 a Madrid con una livrea speciale ispirata ai colori della FW07C, la monoposto con cui il team vinse il campionato nel 1981, l'ultima gara disputata nella capitale spagnola. Tutto il fine settimana del GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW
- La livrea delle vetture dell'eroe di casa Carlos Sainz e del suo compagno di squadra Alex Albon, presenta una combinazione di colori bianco, verde e blu navy, un omaggio al design del 1981, utilizzato da Alan Jones e Carlos Reutemann sul Circuito de Jarama di Madrid.