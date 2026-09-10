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F1, livrea Williams al GP Spagna ispirta alla FW07C che vinse il Mondiale costruttori 1981

A MADRID fotogallery
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FOTO da williamsf1team - IG

La Williams celebrerà il ritorno della Formula 1 a Madrid con una livrea speciale ispirata ai colori della FW07C, la monoposto con cui il team vinse il campionato nel 1981, l'ultima gara disputata nella capitale spagnola. Tutto il fine settimana del GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW

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