Giornata all'insegna dello sport e del relax per i piloti Ferrari alla vigilia del GP Spagna. Prima di accendere i motori sul tracciato del MadRing, Leclerc e Hamilton si sono concessi una sfida a padel insieme a due autentiche leggende: l'ex tennista Carlos Moyá e il campione di padel Juan Lebron. Uno scambio di battute e colpi di classe con i due di Maranello sorridenti e affiatati prima di rituffarsi nel weekend di F1: tutto live su Sky e in streaming su NOW

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