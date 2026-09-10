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Leclerc-Hamilton (Ferrari) giocano a padel prima del GP Madrid (Spagna). FOTO

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FOTO da @ScuderiaFerrari - X

Giornata all'insegna dello sport e del relax per i piloti Ferrari alla vigilia del GP Spagna. Prima di accendere i motori sul tracciato del MadRing, Leclerc e Hamilton si sono concessi una sfida a padel insieme a due autentiche leggende: l'ex tennista Carlos Moyá e il campione di padel Juan Lebron. Uno scambio di battute e colpi di classe con i due di Maranello sorridenti e affiatati prima di rituffarsi nel weekend di F1: tutto live su Sky e in streaming su NOW

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