F1, GP Madrid: il meteo dal circuito in Spagna
- Giornata soleggiata e piacevole con cielo prevalentemente limpido. Temperature stabili con una minima di 16°C al mattino presto e una massima che raggiungerà i 28°C durante il pomeriggio.
- Clima caldo e sereno per tutta la giornata delle qualifiche, senza rischio di pioggia. Temperatura minima mattutina intorno ai 17°C e massima pomeridiana in leggero aumento fino a 29°C.
- Sole splendente e condizioni ideali per la gara, con asfalto asciutto e temperature estive. Minima di 18°C e massima prevista di 30°C nei momenti di picco pomeridiano durante il Gran Premio.