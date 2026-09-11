Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, GP Madrid: il meteo dal circuito in Spagna

CHE TEMPO FA fotogallery
4 foto

Il Mondiale di Formula 1 è a Madrid per il quattordicesimo appuntamento del campionato Mondiale 2026. Qui previsioni e temperature per la tre giorni in pista al MadRing. Tutto il fine settimana del GP Spagna è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

ALTRE FOTOGALLERY

Leclerc e Hamilton si scaldano... a padel

GP SPAGNA

Giornata all'insegna dello sport e del relax per i piloti Ferrari alla vigilia del GP Spagna....

5 foto

Dentro il MadRing: l'atmosfera magica al GP Spagna

in spagna

A Madrid è tutto pronto per l'inizio del weekend di Formula 1. Il Circus debutta al Madring, in...

15 foto

Kimi insaziabile, Ferrari per il riscatto a Madrid

l'attesa

La Formula 1 debutta ufficialmente a Madrid. Dalla 'fame infinita' di Kimi, che non si accontenta...

10 foto

Le gomme Pirelli per il GP Spagna a Madrid

LE SCELTE

In vista dell'inedito GP Spagna sul circuito cittadino di Madrid, Pirelli ha selezionato il tris...

6 foto

Williams, in Spagna livrea ispirata al trionfo '81

A MADRID

La Williams celebrerà il ritorno della Formula 1 a Madrid con una livrea speciale ispirata ai...

7 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    F1 a Madrid, oggi le Libere alle 13.30 LIVE su Sky

    GUIDA TV

    Dopo Monza, il Mondiale di Formula 1 torna in Spagna: ma stavolta per il debutto di Madrid nel...

    Leclerc, in Spagna con motore Aduo-1

    FERRARI

    Scelta precauzionale per la Scuderia di Maranello in vista del weekend sul nuovo tracciato del...

    Leclerc e Hamilton: "Tra noi rapporto ottimo"

    FERRARI

    Nel media day del GP Spagna, Leclerc e Hamilton mettono la parola fine a quanto successo al via...