F1, le pagelle delle qualifiche del GP Spagna a Madrid di Leo Turrini
Norris fa un giro che sembra un dipinto di Pablo Picasso. Tutto sommato ad Harry Potter Antonelli va bene così, mentre in Ferrari e a Lewis manca sempre un centesimo per fare un euro. Tutti i voti del sabato a Madrid. Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Fa un giro che sembra un dipinto di Pablo Picasso! Non l'hanno visto arrivare. Clamorosa pole Papaya dopo la disillusione di Monza. Sta a vedere che…
- Magari è ingenerosa come affermazione, ma Oscar comincia dannatamente a somigliare ad una seconda guida.
- Tutto sommato ad Harry Potter va bene così: sta in prima fila per un centesimo di troppo e Russell, il meno lontano in classifica, è relegato in terza.
- Incassa un'altra batosta dall'Harry Potter di Bologna. Che si stia rassegnando?
- Non sempre i sogni muoiono all'alba. Fino all'ultimo tentativo sta in pole, poi qualcosa non funziona. In Ferrari e a Lewis manca sempre un centesimo per fare un euro.
- Non aveva la versione aggiornata della power unit causa schianto di Monza. L'avesse avuta, chissà.
- Accarezza la pazza idea fino all'epilogo. Non smetterà tanto presto di farsi amare dai suoi fans.
- La quarta fila non è malaccio per questa Red Bull. Facciamo che Hadjar può guarire con calma.
- The driver of the day! L'argentino si accende all'improvviso. Bravo.
- Se consideriamo lo spavento del venerdì, conferma il suo valore.
- Ormai è il Salvador Dalì della velocità: ogni curva una pennellata, solo che l'Aston Martin è pronta per la rottamazione imminente.
- L'aria di casa non gli giova per niente. E' più lento di Albon. C'era una volta Carlitos …
- In Williams non è mica una sfida Real-Barca, però sta davanti lui.
- Purtroppo per il francese d'Italia Monza e Madrid hanno in comune soltanto la lettera iniziale.
- Sembra uno dei Righeira: l'estate sta finendo e la Cadillac proprio non va. Meglio andarsene alla playa.
- Sembra l'altro dei Righeira. No tengo dinero e no tengo manco una macchina decente.
- Tiene a galla la zattera chiamata Haas entrando in Q2.
- Verstappen sostiene che il regolamento favorisce il giapponese. Non si direbbe, a giudicare dal confronto con Lindblad.
- Pareggia i conti con il collega di lavoro: in qualifica i due della Binotta stanno sette pari.
- Becca un decimo e mezzo o giù di lì dall'irriducibile Hulk. Troppo.
- Il botto sul finire della ultima sessione di libere purtroppo lo riduce al ruolo di spettatore.
- Nemmeno riesce a mettere le ruote in pista.