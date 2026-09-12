Pauroso tamponamento a catena al via della Feature Race della Formula 3 a Madrid: sette vetture coinvolte, per fortuna senza alcuna conseguenza per i piloti. Ha rischiato grosso Maciej Gladysz, la sua monoposto è di fatto decollata toccando quella di Fionn McLaughlin. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE - F1, HIGHLIGHTS QUALIFICHE