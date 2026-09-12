F3, violento tamponamento a catena in Formula 3: decolla una vettura. FOTO e VIDEO
Pauroso tamponamento a catena al via della Feature Race della Formula 3 a Madrid: sette vetture coinvolte, per fortuna senza alcuna conseguenza per i piloti. Ha rischiato grosso Maciej Gladysz, la sua monoposto è di fatto decollata toccando quella di Fionn McLaughlin. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Un violento incidente a catena tra Curva 6 e Curva 7 ha spaccato il gruppo al giro 1, provocando il ritiro immediato di Maciej Gladysz, Noel León Garfias, Ho-Pin Shin, Fernando Barrichello e Nicola Lacorte. Il caos è stato scatenato da un contatto iniziale tra Enzo Deligny e Bruno Del Pino verso la 7: questo che ha creato un blocco inevitabile per le vetture che sono sopraggiunte.
- L'episodio nasce dal taglio di Alessandro Giusti, che per ridare la posizione, ha rallentato mentre era di fianco a Deligny, Del Pino e Nakamura.
- Nonostante la carambola sia avvenuta proprio davanti al leader del campionato Freddie Slater — riuscito a sfilare indenne —, il bilancio finale conta ben sette auto coinvolte. Ha rischiato grosso Maciej Gladysz, la sua monoposto è di fatto decollata toccando quella di Fionn McLaughlin