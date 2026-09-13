F1, le pagelle del GP Spagna a Madrid di Leo Turrini
La virtual safety car regala a Harry Potter Kimi una spintarella verso il titolo mondiale e toglie a Norris una vittoria meritata. Il podio resta un miraggio per Leclerc, non per colpa sua. Per Hamilton arriva il primo malinconico ritiro stagionale. Tutti i voti della domenica a Madrid. Il Mondiale torna tra due settimane a Baku: live Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Stavolta non gli servono magie. La virtual safety car gli regala una spintarella verso il titolo mondiale. Bravo Harry Potter a gestire la situazione. E delizioso nell'ammettere subito che la fortuna gli ha dato una mano.
- Si lamenta, sbuffa, ma insomma siamo sempre lì: sta uscendo schiacciato dal confronto con Kimi di Bologna.
- Come al solito non rinuncia ad essere protagonista, pur detestando il tracciato madrileno. Gran secondo posto.
- Con la Red Bull di scorta fa il suo e tanto basta.
- Guida per 48 giri sulla stessa gomma. Una grande dimostrazione di classe dopo le polemiche di Monza. Ma il podio resta un miraggio. Non per colpa sua.
- Stavolta in partenza litiga con Verstappen ma la macchina rossa si scassa subito e arriva il primo malinconico ritiro stagionale dello zio baronetto.
- Irriconoscibile. Se si pensa alla prima parte del 2025, il vero Oscar deve essere stato sostituito da un sosia.
- L'ingresso poco tempestivo della virtual safety car gli costa una vittoria che in fondo avrebbe meritato.
- Conquista un punticino per la Audi di Binotto.
- Una domenica sostanzialmente anonima.
- Il miglior weekend in carriera per il ragazzo della pampa. Bravo anche in gara.
- Cambia pneumatici solo ad un giro dalla fine ma la trovata di Briatore non paga.
- Il vecchio Frenando mette in scena un derby tra Desperados con il connazionale Sainz, pure pesantemente redarguito via radio. Se non ci fosse andrebbe inventato.
- Quando si trova Alonso vicino gli si chiude la vena. Pure penalizzato. A casa sua.
- Decisamente meglio del più celebre collega di lavoro in Williams.
- Giusto per aggiornare il repertorio degli orrori Aston Martin, stavolta gli si rompono i freni.
- Il fratello Righeira della Cadillac guida il suo calesse Made in Usa con nordica flemma.
- L'altro fratello Righeira della Cadillac era pronto a brindare a tequila, stava davanti al compagno di squadra. Ma poi è stato costretto a gettare la spugna.
- Sembra plafonato: la mediocrità Haas lo sta forse contagiando.
- Un filo meglio dell'Orsetto collega di lavoro.
- Rema controcorrente e il suo disagio è evidente.
- Riesce a portare a punti una volta ancora la macchina di Faenza.