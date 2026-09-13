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F1, le pagelle del GP Spagna a Madrid di Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
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©IPA/Fotogramma

La virtual safety car regala a Harry Potter Kimi una spintarella verso il titolo mondiale e toglie a Norris una vittoria meritata. Il podio resta un miraggio per Leclerc, non per colpa sua. Per Hamilton arriva il primo malinconico ritiro stagionale. Tutti i voti della domenica a Madrid. Il Mondiale torna tra due settimane a Baku: live Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP SPAGNA: LA CRONACA DELLA GARA

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