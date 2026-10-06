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Audi, livrea speciale per il GP Singapore. FOTO

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Foto Instagram @audif1

Il team di Mattia Binotto ha svelato una livrea speciale per il weekend di Marina Bay, il primo in notturna per la squadra. Il classico grigio è abbinato a motivi peranakan, elementi decorativi tradizionali, sulle fiancate e sull'ala posteriore. Previste anche tute speciali per Hulkenberg e Bortoleto. Tutto il fine settimana è LIVE dal 9 all'11 ottobre su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONEGP SINGAPORE, GLI ORARI

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