Il team di Mattia Binotto ha svelato una livrea speciale per il weekend di Marina Bay, il primo in notturna per la squadra. Il classico grigio è abbinato a motivi peranakan, elementi decorativi tradizionali, sulle fiancate e sull'ala posteriore. Previste anche tute speciali per Hulkenberg e Bortoleto. Tutto il fine settimana è LIVE dal 9 all'11 ottobre su Sky e in streaming su NOW
- La linea verticale che spezza a metà la livrea resta invariata, ma il classico rosso lascia spazio ai motivi peranakan e l'ala posteriore abbandona il nero per tingersi dei colori locali
- La prima era stata utilizzata al GP di Monaco, sostituendo il rosso con il giallo in onore delle tute di Tazio Nuvolari
- Al pilota italiano Audi ha dedicato anche una supercar, svelata sempre nel weekend di Monte-Carlo