Da Baku (si correrà sabato 26 settembre, ore 13) inizierà il rush finale della stagione, con gli ultimi nove gran premi da disputare. Nove appuntamenti per Kimi Antonelli, a +81 su George Russell, per tentare la fuga e chiudere il Mondiale. Ma nella storia della Formula 1 chi è riuscito a vincere gli ultimi nove GP di ogni singola stagione? Di seguito i numeri dal 1967 a oggi. E c'è uno solo che ha fatto 9 su 9: Sebastian Vettel



Dati a cura di Michele Merlino