F1, Kimi Antonelli tenta la fuga: chi nella storia ha vinto gli ultimi 9 GP della stagione
Da Baku (si correrà sabato 26 settembre, ore 13) inizierà il rush finale della stagione, con gli ultimi nove gran premi da disputare. Nove appuntamenti per Kimi Antonelli, a +81 su George Russell, per tentare la fuga e chiudere il Mondiale. Ma nella storia della Formula 1 chi è riuscito a vincere gli ultimi nove GP di ogni singola stagione? Di seguito i numeri dal 1967 a oggi. E c'è uno solo che ha fatto 9 su 9: Sebastian Vettel
Dati a cura di Michele Merlino
- 1967: Clark 4, Brabham 2, Gurney 1, Hulme 1, Surtees 1
- 1968: Stewart 3, Hulme 2, Hill 1, Ickx 1, McLaren 1, Siffert 1
- 1969: Stewart 4, Ickx 2, Hill 1, Hulme 1, Rindt 1
- 1970: Rindt 4, Ickx 3, Fittipaldi 1, Regazzoni 1
- 1971: Stewart 5, Cevert 1, Gethin 1, Ickx 1, Siffert 1
- 1972: Fittipaldi 4, Stewart 3, Beltoise 1, Ickx 1
- 1973: Peterson 4, Revson 2, Stewart 2, Hulme 1
- 1974: Peterson 2, Reutemann 2, Scheckter 2, Fittipaldi 1, Lauda 1, Regazzoni 1
- 1975: Lauda 4, Brambilla 1, Fittipaldi 1, Hunt 1, Regazzoni 1, Reutemann 1
- 1976: Hunt 5, Andretti 1, Lauda 1, Peterson 1, Watson 1
- 1977: Hunt 3, Andretti 2, Lauda 2, Jones 1, Scheckter 1
- 1978: Andretti 3, Lauda 2, Reutemann 2, Peterson 1, Villeneuve 1
- 1979: Jones 4, Scheckter 2, Jabouille 1, Regazzoni 1, Villeneuve 1
- 1980: Jones 4, Piquet 2, Jabouille 1, Laffite 1, Reutemann 1
- 1981: Prost 3, Laffite 2, Jones 1, Piquet 1, Villeneuve 1, Watson 1
- 1982: Arnoux 2, Alboreto 1, De Angelis 1, Lauda 1, Piquet 1, Pironi 1, Rosberg 1, Tambay 1
- 1983: Arnoux 3, Piquet 2, Prost 2, Alboreto 1, Patrese 1
- 1984: Prost 4, Lauda 3, Piquet 1, Rosberg 1
- 1985: Prost 3, Mansell 2, Alboreto 1, Lauda 1, Rosberg 1, senna 1
- 1986: Mansell 3, Piquet 3, Prost 2, Berger 1
- 1987: Mansell 3, Piquet 3, Berger 2, Prost 1
- 1988: Senna 5, Prost 3, Berger 1
- 1989: Senna 3, Prost 2, Berger 1, Boutsen 1, Mansell 1, Nannini 1
- 1990: Senna 3, Prost 2, Piquet 2, Mansell 1, Boutsen 1
- 1991: Mansell 4, Senna 3, Patrese 1, Berger 1
- 1992: Mansell 4, Senna 2, Schumacher 1, Patrese 1, Berger 1
- 1993: Hill 3, Prost 3, Senna 2, Schumacher 1
- 1994: Hill 5, Schumacher 2, Berger 1, Mansell 1
- 1995: Schumacher 5, Hill 2, Herbert 1, Coulthard 1
- 1996: Hill 4, Villeneuve 3, Schumacher 2
- 1997: Villeneuve 4, Schumacher 2, Berger 1, Coulthard 1, Hakkinen 1
- 1998: Schumacher 4, Hakkinen 4, Hill 1
- 1999: Irvine 3, Coulthard 2, Hakkinen 2, Herbert 1, Frentzen 1
- 2000: Schumacher 4, Hakkinen 3, Barrichello 1, Coulthard 1
- 2001: Schumacher M. 5, Hakkinen 2, Montoya 1, Schumacher R. 1
- 2002: Schumacher 5, Barrichello 4
- 2003: Schumacher M. 3, Schumacher R. 2, Barrichello 2, Alonso 1, Montoya 1
- 2004: Schumacher 5, Barrichello 2, Montoya 1, Raikkonen 1
- 2005: Raikkonen 4, Montoya 3, Alonso 2
- 2006: Schumacher 5, Massa 2, Button 1, Alonso 1
- 2007: Raikkonen 4, Alonso 2, Hamilton 2, Massa 1
- 2008: Massa 3, Hamilton 2, Alonso 2, Kovalainen 1, Vettel 1
- 2009: Barrichello 2, Hamilton 2, Vettel 2, Webber 2, Raikkonen 1
- 2010: Alonso 4, Vettel 3, Hamilton 1, Webber 1
- 2011: Vettel 5, Button 2, Hamilton 1, Webber 1
- 2012: Vettel 4, Button 2, Hamilton 2, Raikkonen 1
- 2013: Vettel 9
- 2014: Hamilton 6, Ricciardo 2, Rosberg 1
- Lewis Hamilton: 5 vittorie
- Nico Rosberg: 3 vittorie
- Sebastian Vettel: 1 vittoria
- Nico Rosberg: 4 vittorie
- Lewis Hamilton: 4 vittorie
- Daniel Ricciardo: 1 vittoria
- Lewis Hamilton: 5 vittorie
- Max Verstappen: 2 vittorie
- Valtteri Bottas: 1 vittoria
- Sebastian Vettel: 1 vittoria
- Lewis Hamilton: 6 vittorie
- Kimi Raikkonen: 1 vittoria
- Max Verstappen: 1 vittoria
- Sebastian Vettel: 1 vitttoria
- Lewis Hamilton: 3 vittorie
- Valtteri Bottas: 2 vittorie
- Charles Leclerc: 2 vittorie
- Max Verstappen: 1 vittoria
- Sebastian Vettel: 1 vittoria
- Lewis Hamilton: 6 vittorie
- Valtteri Bottas: 1 vittoria
- Sergio Perez: 1 vittoria
- Max Verstappen: 1 vittoria
- Lewis Hamilton: 4 vittorie
- Max Verstappen: 3 vittorie
- Valtteri Bottas: 1 vittoria
- Daniel Ricciardo: 1 vittoria
- Max Verstappen: 7 vittorie
- Sergio Perez: 1 vittoria
- George Russell: 1 vittoria
- Max Verstappen: 8 vittorie
- Carlos Sainz: 1 vittoria
- Charles Leclerc: 2 vittorie
- Lando Norris: 2 vittorie
- Max Verstappen: 2 vittorie
- Oscar Piastri: 1 vittoria
- George Russell: 1 vittoria
- Carlos Sainz: 1 vittoria
- Max Verstappen: 6 vittorie
- George Russell: 1 vittoria
- Lando Norris: 1 vittoria