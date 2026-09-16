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Max Verstappen vs 100 sui kart, le FOTO dell'incredibile gara: vince partendo ultimo

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14 foto

Da 101° a primo: Max Verstappen, reduce dal secondo posto nel GP di Madrid alle spalle di Kimi Antonelli, ha vinto la sua personalissima sfida sui kart battendo altri cento partecipanti. A Silverstone l'olandese ha inanellato una serie clamorosa di sorpassi, che in soli 14 giri (dei 30 previsti) gli hanno permesso di balzare al comando. Guarda le FOTO più significative dell'impresa del quattro volte campione del mondo F1

IL VIDEO DELLA PARTENZA

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