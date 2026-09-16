Max Verstappen vs 100 sui kart, le FOTO dell'incredibile gara: vince partendo ultimo
Da 101° a primo: Max Verstappen, reduce dal secondo posto nel GP di Madrid alle spalle di Kimi Antonelli, ha vinto la sua personalissima sfida sui kart battendo altri cento partecipanti. A Silverstone l'olandese ha inanellato una serie clamorosa di sorpassi, che in soli 14 giri (dei 30 previsti) gli hanno permesso di balzare al comando. Guarda le FOTO più significative dell'impresa del quattro volte campione del mondo F1
- Max Verstappen contro altri 100 tra piloti, atleti, content creator e vari personaggi pubblici. Una gara show sui kart organizzata a Silverstone a tre giorni dal GP di Madrid di F1, chiuso al secondo posto alle spalle di Kimi Antonelli
- Partito ultimo, dalla casella numero 101, il pilota olandese si è reso protagonista di una serie incredibile di sorpassi. Fino a quello decisivo a metà gara per prendersi la leadership e ipotecare la sua personalissima impresa
- Goditi qui di seguito alcuni degli scatti della serata di Silverstone