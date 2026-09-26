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F1, GP Baku: le possibili strategie dei team in Azerbaijan secondo Pirelli

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Il Gran Premio di Baku a sosta unica vedrà contrapposte la strategia ottimale Pirelli su mescola Media e Soft alla variante Hard per proteggersi dai rischi d'asfalto e vento. Il tracciato cittadino e le elevate probabilità di Safety Car spalancano le porte a tattiche d'attacco differenziate, fondamentali per la rimonta di Kimi Antonelli dalla sedicesima casella e per la gestione gomme della Ferrari. Il via alle 13: diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: LA DIRETTA DELLA GARA

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