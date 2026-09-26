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Prima di Baku: quando la Formula 1 corre di sabato. Dalle origini ai titoli iridati. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Il GP d'Azerbaijan si chiude eccezionalmente di sabato per rispettare il Giorno della Memoria locale. Dalle leggi religiose inglesi al Mondiale vinto spingendo l'auto a Sebring: tutti i precedenti più curiosi e le gare al sabato che hanno fatto la storia della Formula 1. Semaforo verde alle 13 LIVE su Sky e in streaming su NOW

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