Il GP d'Azerbaijan si chiude eccezionalmente di sabato per rispettare il Giorno della Memoria locale. Dalle leggi religiose inglesi al Mondiale vinto spingendo l'auto a Sebring: tutti i precedenti più curiosi e le gare al sabato che hanno fatto la storia della Formula 1. Semaforo verde alle 13 LIVE su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV - GRIGLIA DI PARTENZA