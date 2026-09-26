Prima di Baku: quando la Formula 1 corre di sabato. Dalle origini ai titoli iridati. FOTO
Il GP d'Azerbaijan si chiude eccezionalmente di sabato per rispettare il Giorno della Memoria locale. Dalle leggi religiose inglesi al Mondiale vinto spingendo l'auto a Sebring: tutti i precedenti più curiosi e le gare al sabato che hanno fatto la storia della Formula 1. Semaforo verde alle 13 LIVE su Sky e in streaming su NOW
- La Formula 1 inizia il tour asiatico autunnale da Baku per poi spostarsi subito a Sepang e a Singapore. Il weekend del GP di Azerbaijan non è come gli altri: è iniziato giovedì con le prime due sessioni di prove libere e termina oggi, sabato 26 settembre, con la gara
- Il weekend è stato anticipato di un giorno per rispettare le esigenze del Paese ospitante, che domenica 27 settembre celebra l'Anim Gunu, il Giorno della Memoria in onore dei circa 2000 soldati azeri caduti durante la seconda guerra del Nagorno-Karabakh, iniziata il 27 settembre 2020 e durata 44 giorni
- Una gara di F1 al sabato non è però una novità: ce ne sono state 5 nelle scorse 3 stagioni, mentre in tutta la storia del Circus se ne contano 62 prima di questa
- Il caso più recente è quello del GP di Las Vegas, che dal suo ritorno in calendario nel 2023 si corre al sabato sera (ora locale) per consentirne la visione agli spettatori europei la domenica mattina con il fuso orario
- Anche le prime due edizioni al Caesars Palace nel 1981 e nel 1982 si tennero di sabato ma di giorno
- Nel 2024, inoltre, la stagione si era aperta proprio con due gare al sabato: il GP di Arabia Saudita, seconda tappa del Mondiale, non poteva essere corso di domenica per la concomitanza con l'inizio del Ramadan e anche il GP del Bahrain della settimana precedente era stato anticipato per rispettare la distanza minima di 7 giorni tra due appuntamenti
- Riavvolgendo il nastro, le prime 30 edizioni del GP d'Inghilterra furono corse di sabato perché le Sunday Observance Laws vietavano gli eventi sportivi a pagamento di domenica. Per questo motivo il primissimo GP della storia, il 13 maggio 1950, si disputò di sabato e la tradizione continuò ininterrottamente fino al 1975 (tornando poi in 4 occasioni fino al 1983) tra i circuiti di Silverstone, Aintree e Brands Hatch
- Anche il Sudafrica, considerando la domenica giorno di riposo religioso, ospitò le gare a Kyalami di sabato dal 1962 al 1985. Dal 1986 fino al GP di Las Vegas 2023 non ci furono più gare al sabato
- Anche i Paesi Bassi hanno ospitato due gare di sabato: 1969 e 1982 a Zandvoort
- Il caso più curioso fu però il GP di Svezia del 1978: gli organizzatori decisero di correre di sabato per evitare la concorrenza televisiva dei Mondiali di calcio in Argentina, dato che non si disputavano partite di sabato ma di domenica
- La gara fu vinta da Niki Lauda alla guida della famosa Brabham BT46B "Fan Car", dotata di una grande ventola posteriore che garantiva un'enorme aderenza al suolo. Dopo il weekend, la squadra stessa decise di ritirarla per preservare i rapporti politici nel paddock
- Non sarà così quest'anno, ma il campionato è stato vinto al sabato in 6 occasioni
- Nel 1959 Jack Brabham si laureò campione all'ultimo weekend a Sebring, tagliando il traguardo mentre spingeva a mano la sua vettura senza più benzina
- Nel 1962 toccò a Graham Hill all'ultima gara in Sudafrica così come a Nelson Piquet nel 1981 e Keke Rosberg nel 1982 a Las Vegas. Anche il 2° titolo di Piquet arrivò al sabato in Sudafrica nel 1983
- Anche Max Verstappen ha vinto un Mondiale di sabato, il 7 ottobre 2023 dopo la Sprint Race in Qatar