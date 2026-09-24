Il weekend di F1 a Baku si preannuncia asciutto e baciato dal sole, ma non privo di insidie per ingegneri e piloti. Dopo un giovedì caldo e parzialmente soleggiato con temperature fino a 29°C, da venerdì le massime scenderanno a 26°C. L'elemento chiave sarà il vento: venerdì si attende una decisa intensificazione da nord. Le raffiche sui lunghi rettilinei della capitale azera metteranno a dura prova bilanciamento e gestione gomme. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: DIRETTA DELLE PRIME LIBERE