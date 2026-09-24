Formula 1, GP Azerbaijan: il meteo dal circuito di Baku
Il weekend di F1 a Baku si preannuncia asciutto e baciato dal sole, ma non privo di insidie per ingegneri e piloti. Dopo un giovedì caldo e parzialmente soleggiato con temperature fino a 29°C, da venerdì le massime scenderanno a 26°C. L'elemento chiave sarà il vento: venerdì si attende una decisa intensificazione da nord. Le raffiche sui lunghi rettilinei della capitale azera metteranno a dura prova bilanciamento e gestione gomme. Tutto live su Sky e in streaming su NOW
- Apertura sotto il sole e calore a Baku: prima giornata di prove libere caratterizzata da clima caldo e cielo parzialmente soleggiato. Temperature fino a 29°C e vento da sud-est a 10 mph. Team al lavoro sul setup con asfalto bollente.
- A caccia della pole tra le raffiche: clima soleggiato ma temperature in calo (massima 26°C) e un insidioso vento da nord a 25 mph. Le folate lungo i muri del circuito cittadino rappresentano la vera incognita per il bilanciamento delle monoposto.
- Condizioni ideali per il GP: sabato in prevalenza soleggiato per il semaforo verde. Massime stabili a 26°C e vento da nord in attenuazione a 16 mph. Rischio pioggia quasi nullo (5%), pista asciutta garantita per la gara.