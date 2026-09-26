Formula 1, oggi il GP Baku: orari tv e ultime news dall'Azerbaijan
Conto alla rovescia per la gara di oggi, eccezionalmente al sabato, sul tracciato di cittadino di Baku. Dalla pole Russell, con lui Leclerc in prima fila mentre Antonelli scatta sedicesimo dopo il contatto con le barriere in qualifica. Circuito, meteo, gomme, giri del GP e tutte le news aspettando il via alle 13: live su Sky e in streaming su NOW
- GP di Formula 1 al sabato. Si corre oggi alle 13 il GP dell'Azerbaijan in osservanza del Giorno della Memoria azero che cade nella giornata di domani.
- Dalla pole la Mercedes di George Russell, in prima fila con lui la Ferrari di Charles Leclerc. Poi la McLaren di un redivivo Oscar Piastri. Il leader del campionato Kimi Antonelli dalla sedicesima posizione dopo il 'bacio' (più di un bacio in realtà...) alle barriere durante la qualifica.
- Ore 8.55: F2 – Feature Race 2
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 13: F1 - Gara
- Ore 15: Paddock Live Post-Gara
- Ore 15.30: Debriefing
- Ore 16: Notebook
- Ore 16.15: Race Anatomy
- Prime repliche: 17.30 e 19.30 di sabato 26 settembre sul canale 207
- Dove si trova il circuito: Baku (Azerbaijan)
- Tipo di tracciato: cittadino
- Curve: 20
- Lunghezza: 6.003 m
- Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
- Giri: 51
- Pirelli porta in pista, sul cittadimo di Baku, il trio C3-C4-C5, abbandonando la C6 usata la stagione precedente. Poiché l'asfalto azero è poco abrasivo, la Soft C5 garantisce la massima aderenza sul giro secco e in trazione, pur consentendo stint prolungati senza degrado eccessivo.
- Condizioni ideali per il GP: sabato in prevalenza soleggiato per il semaforo verde. Massime stabili a 26°C e vento da nord in attenuazione a 16 mph. Rischio pioggia quasi nullo (5%), pista asciutta garantita per la gara.