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Formula 1, oggi il GP Baku: orari tv e ultime news dall'Azerbaijan

ALLE 13 SU SKY fotogallery
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Conto alla rovescia per la gara di oggi, eccezionalmente al sabato, sul tracciato di cittadino di Baku. Dalla pole Russell, con lui Leclerc in prima fila mentre Antonelli scatta sedicesimo dopo il contatto con le barriere in qualifica. Circuito, meteo, gomme, giri del GP e tutte le news aspettando il via alle 13: live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA - PERCHE' SI CORRE DI SABATO

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